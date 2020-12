Przedłużenie zwolnienia z akcyzy dla zniszczonego, przeterminowanego piwa

Jak wyjaśnia resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji projektu opublikowanego w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w związku z utrzymującym się stanem pandemii, zaproponowano przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia z akcyzy dla przeterminowanego piwa, które zostanie zniszczone.

"Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już przeterminowane" - wyjaśniono.

W projekcie przyjęto, że zwolnienie przysługuje podatnikowi, który zniszczy zwrócone mu piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Przy czym, jak zaznaczono, podatnik będzie mógł obniżyć akcyzę do końca 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano ten stan.

Jak tłumaczy MF, część państw europejskich wprowadziła przedmiotowe zwolnienie (realizowane przez zwrot podatku) jeszcze przed pandemią. Wskazano na: Austrię, Cypr, Hiszpanię, Szwecję, Holandię, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Francję, Niemcy, Węgry, Irlandię, Włochy, Norwegię. Kolejne sześć krajów tj. Belgia, Wielka Brytania, Czechy, Malta, Polska (czasowo) i Słowacja wprowadziło zwolnienie podczas pandemii.

Wyjaśniono, że wskutek epidemii sygnalizowany jest spadek w kraju sprzedaży piwa. Dotyka to przede wszystkim lokale gastronomiczne, które ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią praktycznie nie prowadzą działalności, a także małe sklepy, w których jest to wyrób wpływający na wysokość obrotów.

Dodano, że w lokalach m.in. z sektora tzw. HoReCa (hotele, restauracje, catering/cafe) pozostaje niesprzedane piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Browary zrzeszone w Polskim Związku Producentów Piwa deklarują pomoc poprzez odbieranie piw przeterminowanych, jednocześnie zaapelowało o możliwość zmniejszenia należnej akcyzy o kwotę podatku zapłaconego od zwracanych przeterminowanych piw.

Dlatego - tłumaczy MF - 1 czerwca 2020 r. w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wprowadzono przepisy, które pozwoliły na skorzystanie z ulgi w akcyzie w przypadku zniszczenia piw, które przekroczyły dopuszczalny termin do spożycia - bez względu na to, czy zwrot piwa z rynku dokonywany jest z inicjatywy klienta, czy z inicjatywy producenta.

Zgodnie z nim podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie terminu przydatności do spożycia przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy, kwotę podatku zapłaconego od zwróconego i zniszczonego piwa. Przepisy rozporządzenia mówią, że podatnik może dokonać przedmiotowego obniżenia do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia zwróconego piwa do dnia 31 lipca 2020 r.

"Wprowadzono zatem czasowe zwolnienie od akcyzy, mając na względzie potrzebę wsparcia podmiotów w związku z trwającą pierwszą falą pandemii" - tłumaczy MF.