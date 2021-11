Przejęcie CEDC podwoi przychody Maspeksu

- Z perspektywy Maspexu przejęcie CEDC to duża transakcja, która podwoi przychody firmy. Tym samym jest to odważna decyzja, choć z pewnością dobrze i strategicznie przemyślana - mówi nam Łukasz Targoszyński, adwokat z Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Autor: AT

Data: 04-11-2021, 12:19

Łukasz Targoszyński, adwokat z Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. ocenia, że przejęcie CEDC przez Maspex to transakcja dobrze przemyślana. fot. mat. pras.

Maspex pionierem rozwoju poprzez przejęcia

Łukasz Targoszyński, adwokat z Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl podkreśla, że Maspex to bez wątpienia polski czempion i pionier w zakresie rozwoju (w tym międzynarodowego) poprzez akwizycje.

- Przejęcia innych firm stanowią jeden z istotnych elementów strategii Maspeksu, jednak biorąc pod uwagę wiodącą pozycję firmy w wielu kategoriach, rynki i produkty, w których był obecny Maspex stały się dla nich za ciasne. Brakowało też interesujących podmiotów do przejęcia, które mogłyby umocnić pozycję firmy. Stąd zapewne decyzja o wejściu w zupełnie nową kategorię, jaką są alkohole mocne - dodaje.

Maspex podwoi przychody dzięki CEDC

Prawnik wskazuje, że z perspektywy Maspexu przejęcie CEDC to duża transakcja, która podwoi przychody firmy.

- Tym samym jest to odważna decyzja, choć z pewnością dobrze i strategicznie przemyślana. Maspex zawsze interesował się podmiotami, których produkty mają silną i rozpoznawalną markę, a takie są właśnie produkty CEDC - mówi.

Maspex i CEDC. Wyzwania natury marketingowej

W ocenie Łukasza Targoszyńskiego interesujący będzie z pewnością sposób, w jaki sposób Maspex podejdzie do marketingu napojów z dotychczasowego portfolio oraz produktów z portfolio CEDC.

- Pytanie, czy Maspex będzie próbował je połączyć i osiągnąć w ten sposób dodatkowe efekty synergii, czy też pozostanie przy całkowicie odrębnej komunikacji. Wbrew pozorom nie jest to tylko pytanie o strategię marketingową, ale o tożsamość, którą w długiej perspektywie chce budować Maspex. Przejęcie CEDC, którego produkty trafiają do prawie 100 krajów świata (w porównaniu do około 60 krajów w przypadku produktów Maspexu), może się też przyczynić do wzrostu sprzedaży produktów Maspexu za pośrednictwem kanałów dystrybucji CEDC - podsumowuje.

Maspex wchodzi w alkohole

Grupa Maspex podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup spółki CEDC. W wyniku transakcji stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy portfolio o polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

