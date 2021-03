Przewóz wina z USA do Francji z przystankiem w kosmosie. Po co?

Zanim eksperci Hillebrand dostarczyli je z Huston (USA) do Bordeaux (Francja), butelki z winem przebywały w przestrzeni kosmicznej, 400 km od Ziemi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, okrążającej naszą planetę 15 razy dziennie.

Butelki z winem Bordeaux Grand Cru rocznik 2000 zostały wysłane w przestrzeń kosmiczną w ramach projektu CommuBioS, stanowiącego część pierwszego kompleksowego programu badawczego Mission WISE. Za jego realizację odpowiada Space Cargo Unlimited, europejski startup założony przez prywatnych inwestorów i entuzjastów kosmosu.

W ramach programu prowadzone są badania naukowe mające na celu sprawdzenie w jaki sposób ekstremalne warunki mogą wpływać na chemiczne i sensoryczne właściwości wina. Podobnym badaniom poddano też 320 pojemników Cabernet.

Jak wyjaśnia Space Cargo Unlimited „Mission WISE jest pierwszym kompleksowym, prywatnym programem badawczym przeprowadzanym w przestrzeni kosmicznej, którego celem jest ponowne zdefiniowanie przyszłości rolnictwa na Ziemi”.

W ramach prowadzonych badań mają być opracowane nowe modele i technologie przyszłości dla rolnictwa i żywności, z wykorzystaniem oddziaływania mikrograwitacji na kompleksowe systemy biologiczne.

Wino z kosmosu do Bordeaux

Najpierw wino z Bordeaux zostało załadowane na statek kosmiczny Dragon amerykańskiej firmy SpaceX, startujący z Przylądka Canaveral na Florydzie 2 listopada 2019 roku. Przez 438 dni i 19 godzin znajdowało się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, poruszającej się z prędkością 27 580 km/h, w zerowej grawitacji i pod wpływem dużego promieniowania słonecznego. W tym czasie butelki z winem przebyły dystans ok. 290 000 000 km, co równa się 7 250 okrążeniom Ziemi.

Tuż po wylądowaniu na Ziemi, wino zostało dostarczone z Huston do Instytutu ISVV (Institut Superieur de la Science et du Vin) w Bordeaux we Francji, gdzie poddawane jest dalszym badaniom i analizie organoleptycznej. Koordynację i przygotowanie specjalnej dostawy z USA do Francji powierzono ekspertom Hillebrand, którzy musieli ją precyzyjnie zaplanować i zadbać o to, aby ładunek bezpiecznie i w określonym czasie dotarł do zespołów badawczych.