Przez logo z marihuaną boty zablokowały wideokonferencję Palikota

20 kwietnia to światowy dzień marihuany, a symbolem tego święta jest liczba 420. Dlatego, pomysłodawcy nowego typu produktu chcieli 20 kwietnia opowiedzieć o swoich planach. Na ich drodze stanęły czujne boty. Po niecałej minucie transmisja została przerwana. Ale sytuacja ta nie powstrzymuje inicjatorów.

- Wierzę, że wysokiej jakości produkty, w tym zwłaszcza alkohole z CBD to rynkowa przyszłość. Dzisiaj ich obecność na rynku jest prawnie zakazana w Polsce i my tego przestrzegamy, ale już np. w sąsiednich Czechach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Istniejące regulacje na poziomie Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie tzw. novel food dają nadzieję na przełamanie tej absurdalnej bariery także nad Wisłą - mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa, producenta piwa BUH.

- Dlatego, aktywnie pracujemy nad prawnie legalnym zapewnieniem dostępu do tych produktów wszystkim obywatelom Polski. Potrwa to kolejne kilka miesięcy, ale już dzisiaj doskonalimy procesy produkcji. Zgodnie z przepisami. Chcemy być gotowi od zaraz, jeśli zmienią się warunki prawne. Dlatego na razie, okowita BUH będzie bez CBD. Za to będzie miała woń miłą sercu każdego miłośnika zdrowej żywności – dodaje.

W ramach BUH Distillery sp. z o.o. swoje siły połączyli - Przyjazne Państwo (tworzone przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego) oraz Vortune Equity Group (VEG). Produkcje ulokowano w browarze Niechanów, należącym do VEG oraz Doctor Brew. Docelowo mocny alkohol z BUH Distillery sp. z o.o. będzie zawierać CBD.

Okowita BUH to zielona butelka z logo zaprojektowanym przez Tomasza Waciaka Wójcika. Jej kształt i kolor nawiązują do cieszących się powodzeniem produktów z Tenczynka – okowit i piwa BUH.

- BUH Distillery sp. z o.o. będzie prowadzić produkcję w browarze w Niechanowie. Prace adaptacyjne dostosowujące istniejące moce produkcyjne do modelu docelowego dobiegają końca. Pierwsza partia produktu trafi na rynek już wkrótce. Prowadzimy obecnie kampanię informacyjną dla przedstawicieli firm specjalizujących się w dystrybucji alkoholi – mówi Tomasz Czechowski, jeden z twórców konceptu piwa BUH.

Sama okowita BUH to produkt destylacji w alembiku piwa BUH. Dzięki temu wysokoprocentowy napój zachowuje bardzo dużo ze smaku i charakteru piwa BUH. Obok walorów smakowych warto odnotować bardzo interesujące walory zapachowe, czyniące okowitę BUH nową jakością na rynku alkoholi wysokoprocentowych w Polsce.

- Sukces rynkowy piwa BUH konsumuje nasze moce produkcyjne w Tenczynku. Chcąc zapewnić dostęp do nowego produkty podjęliśmy decyzję o połączeniu sił z właścicielami browaru w Niechanowie, partnerów z grupy VEG i powiązanych z nimi grona inwestorów indywidualnych. Okowita BUH będzie produkowana właśnie tam. Smak i zapach okowity BUH zapadają w pamięć każdego użytkownika już po pierwszym razie. Jeśli dojdzie do tego CBD, a wierzę, że nastąpi to szybko, każdy będzie mógł zafundować sobie chwilę nielimitowanego szczęścia. To będzie coś, co uczyni różnicę w Twoim życiu!” – mówi Kuba Wojewódzki.