Spółka TiM stworzyła platformę e-commerce do sprzedaży win. / fot. materiały prasowe TiM

TiM stawia na e-commerce

W tym roku spółka TiM stworzyła platformę sprzedaży online. Skąd pomysł na taki projekt?

Myślę, że pierwszym powodem, który skłonił nas do pracy nad tym projektem, była zmiana roli przedstawiciela handlowego. Do tej pory handlowiec była to osoba głównie od zbierania zamówień, a obecnie ta rola bardzo się zmieniła. Handlowiec obecnie jest dla detalisty ekspertem, który posiada wiedzę na temat kategorii produktowych, nowości i trendów rynkowych. Zna potrzeby klientów. Przede wszystkim główna rola handlowca to budowanie relacji z naszymi klientami. Przy tak dużej ilości obowiązków wydłużył się czas wizyty, więc szukaliśmy narzędzia, który pozwoli nam dalej się rozwijać, poszerzać dystrybucję i dalej zdobywać nowych klientów.

Drugi ważny powód, o którym też warto wspomnieć, to zmiana pokolenia w obsłudze klientów w sklepach. Są to już dużo młodsze osoby, wychowane w zupełnie innych realiach niż ich starsi koledzy i koleżanki. Myślę, że tutaj też narzędzia sprzedażowe muszą być dostosowane do wykorzystania przez pokolenie Z. Zmienność wymaga od nas dużej elastyczności, więc chcieliśmy stworzyć narzędzie, które spełni potrzeby zarówno naszych klientów jak i naszej spółki.

Jak wyglądały prace nad projektem?

W pierwszym etapie skupiliśmy się przede wszystkim na potrzebach naszych partnerów biznesowych. Obserwowaliśmy rynek i szukaliśmy rozwiązania skrojonego na miarę naszych potrzeb. Dużą rolę w pierwszym etapie naszych prac na pewno odegrał postęp technologiczny, wymuszony przez pandemię. W grupie projektowej znaleźli się przedstawiciele w zasadzie wszystkich naszych działów.

Naszym głównym celem było to, aby ta platforma stanowiła intuicyjne narzędzie zakupowe, a także była źródłem wiedzy o produktach i promocjach. Myślę, że zespół projektowy spełnił te oczekiwania i oddaliśmy naszym użytkownikom funkcjonalne i intuicyjne narzędzie, z którego mogą korzystać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Jak dokładnie działa platforma?

Nasza platforma skierowana jest do klientów, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu. Nasza platforma umożliwia szybkie i wygodne składanie zamówień. Tak jak już wcześniej powiedziałam, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jesteśmy jednym z największych importerów na polski rynek. Obecnie pracujemy już w zasadzie ze wszystkimi kanałami, z sieciami handlowymi międzynarodowymi i krajowymi, z dyskontami, ze stacjami benzynowymi, ze sklepami z rynku tradycyjnego. Ale platforma stwarza nam nowe możliwości wyjścia poza inne obszary. Myślę, że dzięki platformie również jesteśmy w stanie pozyskiwać nowych klientów. Tych zalet platformy jest naprawdę bardzo dużo.

Nasza platforma to intuicyjny „interfejs zakupowy”, który pozwala użytkownikom na łatwe przeglądanie oferty. Zamówienia realizujemy do 72 godzin, od momentu złożenia zamówienia. W naszej platformie znajduje się mnóstwo porad, dostęp do bestsellerów, możliwość wyboru najlepszych produktów. Platforma pozwala na śledzenie trendów. Co ważne, platforma to możliwość kontroli wydatków i dostęp do pełnej historii biznesowej.

Hasło: „Rozgość się w świecie, w którym panuje miłość do wina” myślę, że doskonale oddaje atmosferę, którą tworzy nasz zespół na platformie e-TiM, będącej nie tylko miejscem zakupów, ale przede wszystkim źródłem wiedzy na temat wina i jego konsumpcji.

Przyszłość rynku win w Polsce

Rynek wina wydaje się być dosyć tradycyjnym rynkiem. Jak pani ocenia pójście rynku w kierunku e-commerce?

Rynek e-commerce w Polsce bardzo szybko się rozwija i ma ogromny potencjał. To stwarza możliwości rozwoju wielu przedsiębiorstw, oszczędność czasu, dostęp do szerokiej gamy produktów, atrakcyjne ceny. Myślę, że to są czynniki, które powodują, iż coraz częściej sięgamy po to narzędzie, po zakupy internetowe.

Warto zwrócić uwagę, iż na rynek wchodzi nowe pokolenie, które nie wyobraża sobie życia bez internetu, a co dopiero zakupów bez sklepów internetowych. Przez okres pandemii również nieco starsi konsumenci przekonali się do tego typu zakupów. Dlatego jestem pewna, że przyszłość to e-commerce.

Jakie są oczekiwania klientów wobec dystrybutora win?

Dla naszych partnerów biznesowych na pewno ważny jest stosunek jakości do ceny, szerokie portfolio, dostępność naszych produktów, a także terminowość dostaw. Trudna sytuacja ekonomiczna spowodowała, iż klienci stali się coraz bardziej wymagający. My też musimy sprostać tym oczekiwaniom, dlatego nasze portfolio jest bardzo szerokie. Handlujemy w zasadzie winami z całego świata.

Klienci podróżują i odwiedzają kraje, w których kultura winiarska jest mocno zakorzeniona. Przywożą stamtąd swoje inspiracje, więc musimy sprostać tym oczekiwaniom. Tutaj też między innymi z pomocą przychodzi nasza platforma, na której możemy szybko informować naszych klientów o nowościach i promocjach.

Myślę, że klienci też od nas oczekują dużego wsparcia w postaci szkoleń i degustacji. Ostatnio bardzo dużo organizujemy spotkań kulinarnych, gdzie łączymy wino z jedzeniem. Naszą marką, z którą chętnie to robimy, jest wino gruzińskie Gamziri. Widać, że wszystko idzie w tym kierunku i Polacy chętnie sięgają po nową wiedzę. Jak tylko jest możliwość, to poszerzają swoje horyzonty.

W jakim kierunki będzie dalej podążać rynek wina w Polsce?

Myślę, że rynek wina ciągle się rozwija. Wino zyskuje na znaczeniu, chociażby przy okazji imprez rodzinnych i okolicznościowych. Coraz częściej wpisuje się w nasze codzienne życie. Tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o trendy rynkowe, to obecnie bardzo mocno rozwijają się ekologiczne wina, wina frizzante, czyli prosecco i vinho verde. Tutaj też upatruje duże szanse, jeżeli chodzi o naszą działalność i nasz rozwój.

Myślę, że też warto tutaj zwrócić uwagę, iż bardzo mocno rozwija się segment win białych. Jesteśmy teraz przed sezonem letnim, więc pewnie kolejne wzrosty przed nami. A w najbliższym czasie pewnie nasze gusta i serca podbiją wina bezalkoholowe albo low-alcohol, ponieważ doskonale gaszą pragnienie i orzeźwiają.

Dziękuje za rozmowę.

