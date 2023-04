- Spożywanie tak dużej ilości piwa w majówkę jest alarmujące. Dostęp do taniego alkoholu budzi pokusę i powoduje, że tracimy kontrolę - mówi dr Piotr Podwalski, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrii PUM w Szczecinie.

To nie majówka, a alkomajówka - grzmią psychiatrzy!; fot. unsplash.com

Oferta dyskontów na majówkę od lat prezentuje się podobnie, co w opinii lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie jest wielce niepokojące. Dyskonty promują zakup piwa, obniżają drastycznie jego cenę, a promocje konstruują tak, by klient kupował go jak najwięcej.

Lek. Aleksander Matysiak, sekretarz Okręgowej Rady lekarskiej w Szczecinie przyznaje, że w mniejszym stopniu problem dotyczy kompanii piwowarskich czy producentów piw kraftowych, którzy często na etykietach umieszczają informację zachęcające do rozsądnego spożycia, niż dyskontów, które w swojej polityce marketingowej zachęcają po prostu, do jak największych zakupów

W opinii ekspertów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie temat powinien być przeanalizowany pod kątem możliwości wprowadzenia do Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości zapisów, które ograniczą możliwość sprzedaży tak dużej ilości alkoholu jednemu klientowi.

- Przed majówką obserwujemy prawdziwą falę reklam i zachęt do tego, by przed odpoczynkiem uzbroić się w jak największą ilość alkoholu. Obserwujemy ten niepokojący trend od lat. Polacy są kuszeni i zachęcani do spożywania alkoholu i wywożą ze sklepów całe palety piwa – mówi dr Teresa Zalewska, psychiatra.

Niepokojące promocje na piwo przed majówką. Dyskonty szaleją

- Spożycie czystego alkoholu w Polsce to ok. 12 litrów w ciągu roku na osobę. Spożywanie piwa jest drastycznie większe, bo przeciętny Polak wypija 100 litrów rocznie. Promocja czy reklamowanie alkoholu w Polsce jest niedozwolone poza właśnie piwem. Prawodawca uznał, że piwo jest „innego rodzaju” alkoholem. Jasne jest to, że to jest rodzaj alkoholu, który wypijany w dużych ilościach może powodować uzależnienie, tak jak mocne alkohole – mówi dr Piotr Podwalski, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, kierownik oddziału Dziennego Psychiatrii PUM w Szczecinie. - Dostęp do taniego alkoholu budzi pokusę spożywania go w większej ilości, mamy tutaj problem z zaburzeniem kontroli, bo spożywamy więcej alkoholu niż moglibyśmy planować, bo on jest, jest tani i nie trzeba nad tym panować – dodaje dr Piotr Podwalski.

Ograniczyć marketing piwa. To problem dyskontów

Lek. Aleksander Matysiak, sekretarz Okręgowej Rady lekarskiej w Szczecinie, zwraca uwagę na to, że obecna sytuacja społeczna wynikająca z rosnącej ilości spożywanego alkoholu oraz obniżającego się wieku inicjacji alkoholowej, powinna spowodować dyskusję na temat ograniczenia możliwości zastosowania technik marketingowych podnoszących cenę produktu przy zakupie małej ilości sztuk w ramach sprzedaży detalicznej.

- Moim zdaniem w mniejszym stopniu problem dotyczy kompanii piwowarskich czy producentów piw kraftowych, którzy często na etykietach umieszczają informację zachęcające do rozsądnego spożycia, niż dyskontów, które w swojej polityce marketingowej zachęcają po prostu, do jak największych zakupów – mówi lek. Aleksander Matysiak. – Konsument nie powinien być zachęcany do zakupu większej ilości produktu którego spożycie w dużej ilości jest szkodliwe a takim produktem jest alkohol w każdej formie– dodaje sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

To już czasem nie jest majówka, a "alkomajówka"

Temat ten na forum Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie poruszyła dr Teresa Zalewska, psychiatra. W opinii dr Zalewskiej promocja spożywania piwa powoduje, że ludzie nie wyobrażają już sobie grillowania bez piwa, a zakup większej ilości trunku powoduje, że po prostu piją go więcej.

- To już czasem nie jest majówka, a pejoratywnie „alkomajówka”. Dni wolne należy wykorzystać na wypoczynek, a nie na spożywanie większej ilości alkoholu. Dyskonty ułatwiają zakup piwa, a naturalną rzeczą jest, że jeżeli ktoś kupi 24 butelki piwa w sklepie, to właśnie po to, by je spożyć – mówi dr Teresa Zalewska. – Obserwując to, co się dzieje, mam od kilku lat wrażenie, że dyskonty promują alkohol i przyczyniają się znacząco do rozpijania Polaków. Należy to uregulować. To jest szkodliwe społecznie, gdy sklepy kuszą do zakupu alkoholu – mówi dr Zalewska.

Promocje na piwa gratis

Przed majówką sieci handlowe w swoich gazetkach oferują promocje na piwo dodając gratisy przy zakupie większej ilości sztuk (np. 4+4 gratis, 12+12 gratis).

Blogerka Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych na etyczny aspekt takich promocji i postulowało, aby takimi ofertami zajęło się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

KCPU (dawna PARPA) napisało w swoich mediach społecznościowych, że: "zawsze monitoruje sytuację w zakresie nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych (w tym piwa) i w razie stwierdzenia naruszenia podejmuje odpowiednie działania".

- KCPU stwierdza również: "Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy." Tyle w temacie - podkreśliła Bosacka.

Do sprawy odniosła się Biedronka w komunikacie przesłanym naszej redakcji:

- Sieć Biedronka zawsze stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Co do zasady reklama piwa stanowi wyjątek ustawowy od zakazu reklamy alkoholu, jest zatem dozwolona z zachowaniem określonych wymagań. Materiały reklamowe Biedronki poddawane są kontroli pod kątem prawnym i spełniają niezbędne wymogi zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - skomentował Dominik Wolski, dyrektor działu prawnego sieci Biedronka.

