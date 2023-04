Jakub z Ciechanowa to skromny chłopak, który zdobywa scenę rapu. Za nim pierwsza trasa koncertowa, pierwszy udział we Freestyle Battle i dwa single z milionowymi wyświetleniami… A przed nim nowe, ekscytujące zawodowe obowiązki. Jako Młodszy Specjalista ds. Ż będzie wdrażał strategię promocyjną, zachęcając do Cho na Ż.

Wszystko zaczęło się od wiralowego ogłoszenia o pracę. Okazało się, że Żywiec poszukuje Młodszego Specjalisty ds. Ż. W tym samym czasie Jakub z Ciechanowa postanowił poszukać nowej zawodowej drogi i odpowiedział na ogłoszenie. Jego wysmakowana aplikacja została doceniona i już po kilku dniach usłyszał: „PUK PUK! Cho na Ż!” - czytamy w przesłanym komunikacie.