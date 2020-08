Radosław Majdan i Wealth Solutions stworzą limitowaną serię whisky

W swojej 13-letniej historii firma zrealizowała ponad 30 kolekcjonerskich edycji alkoholi: whisky, rumów, koniaków i win z całego świata. Stworzona przez zespół Wealth Solutionsbutelka 51-letniej, japońskiej whisky Karuizawa na licytacji w Hong Kongu, osiągnęła cenę 700 tysięcy zł. Spółka prowadzi obecnie ofertę publiczną akcji promowaną w kampanii crowdfundingu udziałowego na platformie Crowdway.pl.

Zgodnie z umową z Radosławem Majdanem, w planach jest stworzenie serii whisky z kategorii single cask. Oznacza to, że trunek pochodzi wyłącznie z konkretnych beczek, a więc jego ilość jest ograniczona do kilkuset butelek w przypadku każdej z limitowanych edycji. Zespół Wealth Solutions wykorzysta swoje międzynarodowe kontakty, by pozyskać różnorodne smakowo whisky z renomowanych destylarni.

– Wiemy, gdzie szukać whisky i potrafimy wybrać najlepsze beczki. Mamy już wstępnie wytypowane destylarnie, które chcemy wykorzystać w nowym projekcie. Każda z nich to gwarancja, że whisky sygnowana nazwiskiem Radosława Majdana będzie synonimem jakości – mówi Radosław Butryn, prezes zarządu Wealth Solutions SA.

– Cieszę się, że pomysł, który zrodził się w Wealth Solutions, u Adama Śmieżewskiego, posiadającego wieloletnie doświadczenie na rynku alkoholi, spotkał się z zainteresowaniem Radosława Majdana – dodaje Butryn.

Radosław Majdan będzie zaangażowany w cały proces powstawania produktów: począwszy od selekcji beczek, przez projektowanie butelki i etykiety od strony wizualnej, aż po wsparcie sprzedaży.

– Od wielu lat zgłębiam świat whisky. Początkowo były to unikatowe prezenty od znajomych, z których powstała domowa kolekcja, a także degustacje limitowanych edycji w gronie przyjaciół. Współpraca z niezależną firmą, która ma dostęp do wielu różnorodnych destylarni na całym świecie to dla mnie wspaniała przygoda i okazja do rozwijania pasji. Zawsze marzyłem o takim projekcie – mówi Radosław Majdan.

Radosław Majdan jest jednym z najbardziej znanych polskich sportowców. Swoją karierę jako bramkarz zaczynał w Pogoni Szczecin. W kolejnych latach grał w klubach w Turcji, Grecji i Izraelu, a także w reprezentacji Polski. Po zakończeniu profesjonalnej kariery piłkarskiej był trenerem, działaczem sportowym, radnym, biznesmenem, a nawet gitarzystą zespołu rockowego. Ostatnio zawarł umowę na wyłączność z Canal+, gdzie będzie występował jako stały komentator sportowy.

Wealth Solutions zajmuje się poszukiwaniem wyjątkowych trunków, na bazie których tworzy limitowane serie skierowane do koneserów i kolekcjonerów na całym świecie. Glenfarclas, Karuizawa, Glen Grant, Clynelish, Tomatin, Jura – to tylko wybrane z destylarni, których whisky znalazły się w autorskiej ofercie Wealth Solutions. Spółka ma na koncie również limitowane serie szwajcarskich zegarków SpiritWatches, zawierających kapsułki z najstarszymi alkoholami świata – rumem, koniakiem i whisky.