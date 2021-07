Rajska Cytrusówka od CEDC wyróżniona za innowacyjność

Nowa marka CEDC – Rajska Cytrusówka zdobyła tytuł Breakthrough Innovation Polska za 2020 rok w przygotowanym przez NielsenIQ niezależnym raporcie o najlepszych innowacjach rynku FMCG

Autor: portalspozywczy.pl / informacja prasowa

Data: 20-07-2021, 15:59

Rajska Cytrusówka zdobyła tytuł Breakthrough Innovation Polska

Już po raz trzeci eksperci NielsenIQ przygotowali niezależny raport o najlepszych innowacjach rynku FMCG, wprowadzonych na polski rynek. Prestiżowy tytuł Breakthrough Innovation Polska za 2020 rok zdobyła nowa marka CEDC – Rajska Cytrusówka – dostępna w pięciu smakowych wariantach, łączących cytrynę z limonką, grejpfrutem, mango, marakują oraz melonem. CEDC, lider rynku wódki w Polsce, zdobywa to wyróżnienie po raz drugi z rzędu. W 2019 roku NielsenIQ uznał za najbardziej innowacyjny produkt alkoholowy markę Soplica Cytrynowa ze swoimi dwusmakami na bazie cytryny.

Co decyduje o sukcesie nowego produktu?

Według specjalistów NielsenIQ, o sukcesie nowego produktu decydują cztery czynniki. Po pierwsze, produkt musi wyróżniać się na tle istniejących na rynku alternatyw i odpowiadać na istniejącą potrzebę konsumentów. Po drugie, musi on spełniać oczekiwania konsumentów. Po trzecie, produkt taki musi mieć określone wsparcie skrojone na miarę, zarówno w dłuższym, jak i w krótszym okresie. Czwarty czynnik to organizacja i gotowość różnych działów firmy do wspólnej pracy, na rzecz sukcesu nowej inicjatywy. Właśnie te warunki spełniły produkty CEDC, Soplica Cytrynowa (tytuł Breakthrough Innovation Polska 2019) oraz Rajska Cytrusówka (tytuł Breakthrough Innovation Polska 2020).

Rajska Cytrusówka od CEDC

Uznane za najlepszą innowację 2020 roku warianty Rajskiej Cytrusówki wykorzystują jako smak dopełniający owoce egzotyczne. Z kolei linia Soplica Cytrynowa uzupełniona została smakami tradycyjnych polskich owoców i ziół (cierpkiej pigwy, słodkiej maliny czy orzeźwiającej mięty).

- Wyróżnienia dla najlepszych innowacji z dwóch ostatnich lat, przyznane przez NielsenIQ Soplicy Cytrynowej i Rajskiej Cytrusówce pokazują, że dobrze odczytaliśmy trendy rynkowe i odpowiedzieliśmy na oczekiwania konsumentów – mówi Wojciech Bortkiewicz, Dyrektor Komercyjny Marketingu Wódek CEDC.

W tym przypadku kluczowy był pomysł zestawienia ze sobą smaków, które dopełniały bazowy smak cytryny (w przypadku Soplicy), czy też cytrusów (w przypadku Rajskiej). Takie połączenie, dotąd niedostępne na rynku, trafiło w gust konsumentów alkoholi smakowych, którzy szukali nowej, orzeźwiającej i wyrazistej propozycji.