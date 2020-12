Ranking TOP 10 producentów szampana na świecie

Kiedy myślisz szampan, myślisz Moët. I to Moët Hennessy rządzi rynkiem szampana. Dział win i alkoholi LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) jest właścicielem sześciu kultowych marek szampana, w tym Veuve Clicquot, Moët & Chandon i Dom Pérignon. Moët & Chandon to największy dom szampana z 64,7 milionami sprzedanych butelek w zeszłym roku. Ceny zaczynają się od około 40 euro za butelkę. Wszystkie marki Moët Hennessy razem zapewniają roczne przychody rzędu 2,21 miliarda euro i zatrudniają łącznie 2.485 pracowników.

Drugą co do wielkości grupą szampańską na świecie jest Vranken-Pommery Monopole z przychodami w wysokości 218,8 mln euro. Grupa jest właścicielem pięciu marek szampana, w tym Vranken, Demoiselle, Charles Lafitte 183, Pommery i Heidsieck & Co. Monopole. Vranken-Pommery Monopole zarządza 2600 hektarami ziemi (i jest to najwięcej w Europie), rozmieszczonymi w czterech winnicach w Szampanii, Prowansji, Camargue i Douro.

Tuż za Vranken-Pommery Monopole uplasowały się domy szampańskie Nicolas Fouillatte (211,9 mln euro przychodów) oraz Lauren Perrier (206,2 mln euro przychodu). Pierwszą dziesiątkę zamyka Compagnie Champenoise PH-CS - lepiej znany jako Piper Heidsieck - z rocznymi przychodami 109,2 mln euro. Gosset, czyli najstarszy Champagne House – znalazł się dopiero 33 miejscu na liście z rocznymi przychodami w wysokości 23,7 miliona euro.

TOP 10 producentów szampana pod względem przychodów (raport BoldData)

Szampan to luksusowy napój wybierany na specjalne okazje, a ponieważ w 2020 roku nie było wiele okazji do świętowania z powodu pandemii Covid-19, sprzedaż szampana spadła w ciągu ostatniego roku.

Szacuje się, że niesprzedanych pozostanie około 100 milionów butelek. Vranken-Pommery Monopole już poinformował, że sprzedaż szampana spadła o 23 proc. w pierwszej połowie 2020 roku, ponieważ hotele i restauracje zostały zamknięte. Co do roku 2021 to niepewność wciąż pozostaje.