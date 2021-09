Reckitt Benckiser i CEDC we wspólnej akcji pomocy dla gastronomii

Marka Lysol wspólnie z partnerem spółką CEDC International postanowiły wesprzeć branżę gastronomiczną, szczególnie dotkniętą przez pandemię koronawirusa i lockdown, poprzez przekazanie 15 000 aerozoli do dezynfekcji do ponad 1 500 restauracji.

Marka Lysol i spółka CEDC International postanowiły wesprzeć branżę gastronomiczną fot. materiały prasowe

W pandemii dezynfekcja towarzyszy nam na każdym kroku

Celem akcji jest zapewnienie gościom restauracji poczucia bezpieczeństwa, dzięki gwarancji, że odwiedzane przez nich miejsce przestrzega zasad higieny i dezynfekcji.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że dezynfekcja towarzyszy nam na każdym kroku – w domu, w pracy, urzędzie sklepie czy restauracji. Co więcej kolejne odmiany wirusa, które generują liczne nowe zachorowania prowadzą do wniosku, że pandemiczna rzeczywistość może pozostać z nami na długo. W tym kontekście nawyk prawidłowej higieny i dezynfekcji dodatkowo zyskuje na znaczeniu.

Marka Lysol i CEDC wpierają restauracje

Firmy Reckitt Benckiser, właściciel marki Lysol oraz CEDC International zdecydowały się odpowiedzieć na pandemiczne wyzwanie i z zamiarem edukacji i budowania dobrych higienicznych praktyk na lata, stworzyły akcję skierowaną do restauracji. W jej ramach do ponad 1 500 lokali w całej Polsce trafi zapas aerozoli do dezynfekcji powierzchni Lysol, które w wygodny sposób (wystarczy spryskać powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia) skutecznie pozbywają się bakterii, wirusów i grzybów, a przy tym pachną świeżością i kwiatami i mogą być stosowane na powierzchniach mającym kontakt z żywnością. Wspomniane funkcjonalności sprawiają, że produkt odpowiada na zapotrzebowanie restauracji.

Poza produktami do dezynfekcji w ramach programu do restauracji trafiły również materiały informujące o akcji m.in. naklejki potwierdzające dezynfekcję wybranej przestrzeni, jak również edukacyjne ulotki i plakaty przypominające o zasadach higieny i dezynfekcji. W ten sposób Klienci bez trudu będą w stanie rozpoznać restaurację biorącą udział w akcji.

– Edukacja i zaangażowanie w programy społeczne upowszechniające wiedzę o zasadach higieny i dezynfekcji leżą w DNA marki Lysol. Po fazie launchu i skupieniu komunikacji na dezynfekcji domu i najbliższego otoczenia przyszedł czas, by wyjść na zewnątrz. Wraz luzowaniem pandemicznych obostrzeń i ponownym otwarciem restauracji wiele osób chętnie do nich ruszyło, chociaż wyraźnie widać, że goście – bardziej niż kiedyś – zwracają uwagę na higienę obiektu.W obliczu kolejnej fali pandemii Lysol wspólnie z CEDC International postanowił wesprzeć restauratorów i zaopatrzyć ich środki do dezynfekcji, które ułatwią dbanie o higienę, a sama akcja pozwoli uniknąć odwiedzającym obaw i cieszyć się z możliwości spędzania czasu poza domem – mówi Magdalena Wrońska, Brand Manager marki Lysol należącej do RB Hyho Sp. Z o o.

Akcja trwa od września do października.

Lysol to marka z ponad 130 letnim doświadczeniem i pozycją światowego lidera w dziedzinie dezynfekcji. Na polskim rynku marka jest dostępna od jesieni 2020 roku. W jej portfolio znajduje się aerozol do dezynfekcji powierzchni oraz płyn do dezynfekcji prania .