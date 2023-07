Alkohole i używki

Reklama alkoholi. Znany dziennikarz z aktem oskarżenia

Autor: PAP

Data: 18-07-2023, 10:24

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Lisowi, byłemu redaktorowi naczelnemu Newsweeka. Ma to związek z zamieszczoną w dodatku do tygodnika reklamą alkoholi.

Dziennikarz Tomasz Lis; fot. PAP/Leszek Szymański