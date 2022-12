Resort rolnictwa w pierwszym kwartale 2023 r. planuje uruchomić drugi nabór wniosków skierowany do plantatorów chmielu - wynika z projektu rozporządzenia MRiRW. Ma on być dla nich korzystniejszy m.in. poprzez podwyższenie kwoty wsparcia.

Resort rolnictwa chce w I kw. 2023 r. wystartować z kolejnym naborem dla plantatorów chmielu /fot. pixabay

Wsparcie dla plantatorów chmielu

W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt noweli rozporządzenia dotyczy zmian w programie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Substancja rakotwórcza na plantacjach chmielu

Przypomniano, że do impregnacji słupów drewnianych na plantacjach chmielu najczęściej stosowany jest olej kreozotowy, który został zakwalifikowany - zgodnie z dyrektywą UE - jako substancja rakotwórcza. Ministerstwo zwróciło uwagę, że w związku z tym, że wymiana słupów nośnych na plantacjach chmielu jest bardzo kosztowna, celowe było udzielenie wsparcia dla plantatorów chmielu na realizację tego działania.

W uzasadnieniu projektu resort przyznał, że w ramach pierwszego naboru wniosków, który był prowadzony od 17 października do 28 listopada, nie złożono żadnych wniosków o udzielenie wsparcia. Dlatego też nowy projekt ma być korzystniejszy dla przyszłych beneficjentów. "Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie zasad wsparcia do zmieniającej się sytuacji rynkowej w odniesieniu do drugiego naboru wniosków, którego rozpoczęcie planowane jest w I kwartale 2023 r." - poinformowano.

Nowe regulacje dla plantatorów chmielu

Nowe przepisy rozszerzą katalog materiałów, z których mogą być wykonane nowe słupy na plantacjach chmielu m.in. w celu uwzględnienia nowych technologii stosowanych w chmielarstwie. Wydłużony zostanie także czasu realizacji przedsięwzięcia od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia z 12 do 24 miesięcy.

Zmieni się też poziom wsparcia, który zgodnie z projektem nie będzie mógł przekroczyć: 65 proc. standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w przypadku wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r.; 55 proc. standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem - w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Powyższa zmiana poziomu wsparcia, w połączeniu z dostosowaniem, do obecnej sytuacji rynkowej, standardowej stawki jednostkowej, służącej do ustalenia wysokości wsparcia, spowoduje podwyższenie rzeczywistej kwoty wsparcia wyrażonej w zł na 1 hektar wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu - wyjaśniono w ocenie skutków regulacji projektu.

