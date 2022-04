Robert Makłowicz uwarzył piwo. Jak browary walczą o konsumentów?

Browar Fortuna uwarzył piwo z Robertem Makłowiczem. Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki zainwestowali w piwo BuH. Dlaczego celebryci angażują się czynnie w sektor piwny?

Autor: oprac. JS

Data: 21-04-2022, 11:23

Dlaczego celebryci angażują się czynnie w sektor piwny? / facebook.com/robertmaklowiczofficial

Przykładów kooperacji sektora piwnego z ludźmi z pierwszych stron gazet jest znaczenie więcej niż te wymienione powyżej. Niemniej wspólny projekt Browaru Fortuna z Robertem Makłowiczem jest bardzo interesującym posunięciem.

Aktorzy i byli sportowcy najczęściej reklamują piwo

– W kampaniach największych browarów od lat widać znane osoby, mające nakłonić konsumentów poprzez sympatię do nich do wyboru tego, a nie innego produktu. Byli sportowcy, aktorzy lub szeroko pojęci celebryci z piwem to najczęściej widoczne połączenia. Wydaje mi się, że kluczowe jest, by takie połączenie było autentyczne i tak właśnie jest w przypadku Roberta Makłowicza i Browaru Fortuna. Pan Robert niejednokrotnie nawiązywał w swoich materiałach do świata piwa. Łączył piwo z jedzeniem i ma w tym temacie wiedzę. Osobiście jestem fanem tego projektu, bo wszystko w nim pasuje. Z tego co udało mi się dowiedzieć, wspólne piwo cieszy się ogromnym powodzeniem, więc czekamy na więcej – mówi Michał, autor bloga „Kilka słów o piwie” i podaje kolejne przykłady udanych kooperacji browarów ze znanymi osobistościami.

– Kolejnym autentycznym i dobrze przemyślanym projektem jest współpraca Browaru Zamkowego Cieszyn i pochodzącego z Cieszyna, zawodnika MMA Jana Błachowicza, w ramach kampanii piwa Noszak. Legendarna Polska Siła, jak mówi się o Janie Błachowiczu, który wychowywał się w okolicy browaru i jest rodzinnie związany z browarem. Zaś jego kolejny pseudonim, czyli Cieszyński Książę, również świetnie łączy się ze znanym z historii Przemysławem Noszakiem, którego wizerunek jest na etykiecie wspomnianego piwa – dodaje bloger.

Browary walczą o przyciągnięcie uwagi konsumentów

– Trochę inna sytuacja jest z Januszem Palikotem, który ma ogromne doświadczenie w biznesie alkoholowym i aktualnie jest właścicielem Browaru Tenczynek, w którym produkowane jest piwo BuH. Jest równocześnie właścicielem i twarzą marki, co również dobrze się łączy. Pan Janusz opowiada o tym piwie, połączeniu piw z browaru z jedzeniem, pojawia się w miejscach, gdzie jest ono dostępne – wyjaśnia bloger.

Przed nami sezon piwny. W związku z tym mogą pojawić się kolejne angaże sławnych ludzi w projekty z browarami.

– Wraz ze zmniejszającym się rynkiem piwnym i mniejszą sprzedażą, możemy spodziewać się jeszcze większej ilości podobnych kampanii, bo browary będą musiały jeszcze mocniej walczyć o przyciągnięcie uwagi konsumentów, raz bardziej udanie, raz mniej – podsumowuje autor bloga „Kilka słów o piwie”