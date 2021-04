Rośnie popularność napojów bezalkoholowych

Stoi za tym postępująca globalna zmiana stylu życia. Poszerza się nie tylko lista produktów typu soki, ale też alternatyw dla napojów wyskokowych. Najnowszą propozycją na polskim rynku spożywczym jest szampańska kombucha, ekologiczny gazowany napój dostępny w trzech oryginalnych i orzeźwiających smakach stworzony przez manufakturę Kombucha by Laurent.

Rośnie sprzedaż i spożycie alkoholu na całym świecie. Wg ostatniego raportu GUS Polacy piją więcej niż w czasach PRL. Dorosły Polak wg najnowszych badań instytutu Nielsen w ciągu roku, wypija prawie 10 litrów 100% alkoholu. Najczęściej sięgamy po napoje wyskokowe z okazji - okazji. Wraz z rosnącą świadomością negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu rozwija się rynek zdrowych napojów mogących towarzyszyć świętowaniu i okazjom specjalnym. Jedną z najnowszych propozycji jest szampańska kombucha by Laurent. Smaczny, ekologiczny napój bezalkoholowy o prozdrowotnych właściwościach w luksusowej oprawie.

Kombucha inspirowana szampanem

Unikalne prozdrowotne właściwości klasycznej kombuchy znane są od ponad 2000 lat. Powstaje ona w wyniku naturalnej fermentacji herbaty i wybranych składników, przez co bogata jest w probiotyki i naturalne witaminy. Kombucha działa także pobudzająco, wspiera trawienie oraz odporność i naturalną równowagę. Manufaktura Kombucha by Laurent postanowiła na jej bazie stworzyć napój inspirowany szampanem, zdrową alternatywę dla alkoholu i napojów wyskokowych. Tak powstała jedyna na świecie szampańska kombucha w trzech oryginalnych smakach.

3 orzeźwiające smaki

Szampańska Kombucha to pierwszy tego typu produkt w Polsce. Powstała na bazie młodej fermentacji płatków dębu, w trzech oryginalnych smakach, inspirowanych światem szampana: Oak & White Grapes, Oak & Elderflower i jedyna na świecie kombucha z nutką czekolady Oak & Chocolate. Pierwsza propozycja - White Grapes - to propozycja dla wielbicieli wytrawnych smaków. Przypadnie do gustu tym, którzy doceniają smaki dojrzałych owoców oraz darzą sympatią kwiatowe nuty. Koneserzy wyczują w niej nuty wanilii, wiciokrzewu oraz orzeźwiające aromaty wiosennych kwiatów. Drugi smak Oak & Elderflowe (Dąb & Kwiat Czarnego Bzu) to najbardziej uniwersalna propozycja szampańskiej kombuchy. Przypomina wiosenne poranki, można wyczuć w niej owocowe nuty ananasa, melona, kantalupy oraz czarnego bzu. Ostatnim, trzecim najbardziej oryginalnym smakiem jest szampańska kombucha Oak & Chocolate – Dąb & Czekolada. To kompozycja o urzekających aromatach wanilii, gałki muszkatołowej, karmelu, czekolady i goździków. – To jedyna taka kombucha na świecie! Cieszę się, że w wyniku mojej pasji udało się stworzyć tak oryginalną propozycję napojów, którym świętować można każdą okazję bez negatywnych konsekwencji dla zdrowia – mówi Laurent de Bremaeker, główny twórca produktów z portfolio manufaktury Kombucha by Laurent.