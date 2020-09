Rośnie potencjał polskich winnic i polskich win, także owocowych

– W Polsce zbiory winogron pozwalają wyprodukować jedynie około 700 tysięcy butelek win, a to dużo mniej niż chcieliby kupić konsumenci. Dlatego, pomimo renesansu jakie obecnie przechodzi polskie winiarstwo, wciąż ciężko mówić o naszym kraju jako o czołowym producencie tego trunku – mówi Wioletta Wilkos, Prezes Fundacji Winiarnie Zamojskie.

Zupełnie inaczej sprawy mają się w przypadku innych owoców. Polska należy do największych w UE producentów jabłek, truskawek czy aronii. Naszymi flagowymi owocami są również czarna porzeczka i wiśnia, których zbieramy najwięcej w Europie. Warto więc wykorzystać również te skarby natury do budowania jeszcze szerszej oferty rodzimego rynku wina.

- O ile jesteśmy świadomi istnienia polskich win gronowych wytwarzanych w naszych krajowych winnicach, o tyle jakościowe wina owocowe wciąż są produktem niszowym, a do tego jeszcze obciążonym stereotypowym myśleniem – a to w obecnej sytuacji rynkowej duży błąd, gdyż coraz częściej na sklepowych półkach spotkać można szlachetne odmiany lokalnych win, bogatych w owocowe smaki i zaskakujące świeżością – mówi Robert Ogór, Prezes Ambra.

- Prawda jest taka, że jakościowe wino owocowe nie jest wyrobem gorszym od wina gronowego, jest po prostu wyrobem innym. Natomiast sposób jego produkcji nie różni się niczym od tego stosowanego w przypadku win gronowych. Gruszka dla wina białego czy czarna porzeczka dla czerwonego to prawdziwe ukryte skarby nie mniejsze niż winogrona – posiadają aromatyczność, kwasowość, taniny w niezwykłych dla winiarza połączeniach. Dlatego, wystarczy wynieść to co najlepsze z winifikacji win gronowych i zastosować do naszych rodzimych owoców –tłumaczy Artur Dubaj, Główny technolog, kierownik winiarni Ambra.

Zamość winiarską stolicą Polski?

Dowodem na popularność polskich win stają się również coraz liczniejsze festiwale wina, na których można spotkać wielu przedstawicieli lokalnych winnic i spróbować ich win.

Roztocze, którego serce bije w Zamościu to region, którego ciepły klimat, łagodne wzgórza i żyzne lessowe gleby tworzą idealne warunki do uprawy winorośli i innych owoców. Dlatego to właśnie stąd, coraz częściej wywodzą się szlachetne odmiany polskich win, pełne owocowych aromatów i zaskakujące świeżością. Ich bogatą ofertę można było odkryć na odbywającym się 5 września w Zamościu festiwalu polskich win i produktów regionalnych„W poszukiwaniu prawdziwego smaku”.

