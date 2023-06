Po latach w końcu drgnęło, to był nowy, korzystny impuls dla kategorii - tak o wprowadzeniu możliwości produkcji cydrów aromatyzowanych, mówią przedstawiciele firm winiarskich. O stosowne zapisy w ustawie winiarskiej od lat walczył Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

- Cydr cieszy się dwukrotnie szybszym tempem rozwoju wartości sprzedaży, aniżeli alkohole ogółem - mówi Anna Wagner, Client Business Partner w firmie NielsenIQ. - W Polsce jest to nadal kategoria niszowa, stanowi ona bowiem 0,12% wartości sprzedaży wszystkich alkoholi. W dobie dwucyfrowej inflacji warto jednak patrzeć na wielkość sprzedaży, aby wnioskować o kondycji kategorii. Tu dynamika nie jest już tak imponująca, bo wzrostami sterują przede wszystkim rosnące ceny, ale w przeciwieństwie do alkoholi ogółem, których wielkość sprzedaży maleje, cydry wychodzą obronną ręką. Obok wpływu cen, w przypadku cydru poprawa dystrybucji miała zdecydowanie pozytywny wpływ na odwrócenie negatywnego trendu, który dotykał tą kategorię. I tak w rok do roku Polacy wypili o 25 tys. litrów cydru więcej. Sezon letni był szczególnie udany, gdzie wielkość sprzedaży cydru rosła o 9,4% - podsumowuje Anna Wagner.