Rośnie udział owoców jagodowych wśród dodatków do piw rzemieślniczych

Blog Piwna Zwrotnica podaje, że w 2019 roku na krajowym rynku piw rzemieślniczych zadebiutowały 954 premierowe piwa z dodatkami, do których 850 razy dodane zostały owoce i warzywa. Spośród nich owoce jagodowe stanowią prawie 20 proc. i są najliczniejszą grupą krajowych owoców, używanych przez piwowarów. Obecny sezon stoi pod znakiem debiutującego stylu Pastry Sour. To piwa o niskiej zawartości alkoholu oraz dużym dodatku owoców - soków i pulp owocowych: borówki, truskawki, maliny, jeżyny, czarnej porzeczki.

Dobra dostępność truskawek, malin, porzeczek, borówek czy jagód, możliwość współpracy z plantatorami, a przede wszystkim lokalny charakter i rozpoznawalny przez konsumentów smak owoców, powoduje nieustanny wzrost udziału owoców jagodowych w ogólnej grupie dodatków do piw rzemieślniczych.

Owoce jagodowe to najpopularniejsza grupa polskich owoców używanych przez rzemieślniczych piwowarów. Obok truskawki, maliny, czarnej porzeczki, warzone są również piwa z aronią, jeżyną, agrestem, żurawiną, jagodą kamczacką oraz czerwoną porzeczką.

Malina i czarna porzeczką są niekwestionowanymi liderami wśród owoców jagodowych, jakie dodawane są do piw rzemieślniczych. W 2019 roku malina została użyta przez polskie browary 68 razy, a czarna porzeczka 29 razy. Dla maliny oznacza to wzrost w stosunku do 2018 roku aż o 26 razy.

Wzrost w 2019 roku

W 2019 browary wypuściły na rynek o 32 piwa z dodatkiem owoców jagodowych więcej niż w 2018. Spośród 150 premierowych piw z dodatkiem tego typu owoców – 93 zostały uwarzone przez browary stacjonarne, 38 przez browary kontraktowe, a 19 powstało we współpracy polskich i zagranicznych browarów. To wyraźny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, co wynika również ze znacząco wyższej ogólnej liczby premierowych piw.

Dynamika rynku wciąż jest wysoka, a konkurencja wśród browarów wzrasta. Konsumenci przyzwyczajeni są szerokiej dystrybucji piw rzemieślniczych oraz dużej różnorodności stylów i smaków, co daje im swobodę i komfort wyboru swojego ulubionego piwa.

Czołówka polskich browarów

Województwami, w których w 2019 roku najwięcej uwarzono piw z dodatkiem owoców jagodowych były mazowieckie oraz śląskie. To właśnie te dwa województwa skupiają sporą liczbę browarów stacjonarnych i kontraktowych, wliczając w to czołowe browary takie jak: Pinta, Funky Fluid czy Maltgarden, wypuszczające co tydzień nowe piwa w różnych stylach.

Liderami w produkcji piw z dodatkiem owoców jagodowych w 2019 były browary stacjonarne – Stu Mostów z Wrocławia, Zakładowy z Poniatowej i Ziemia Obiecana z Pabianic, a wśród browarów kontraktowych – Monsters, Maltgarden i Birbant.

Dodatek owoców jagodowych pozwala na uzyskanie wyjątkowego koloru piwa, a także soczystej kombinacji smaków, po które chętnie sięgają konsumenci. Szczególnie widoczne to jest w sezonie wiosenno-letnim, kiedy wzrost temperatur oraz pojawiające się stopniowo różne gatunki owoców, zachęcają do kupowania napojów łączących w sobie orzeźwienie i smaki lokalnych plantacji.