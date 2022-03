Rustam Tariko. Kim jest rosyjski król wódki i były właściciel CEDC?

Rustam Tariko. Rosyjski król wódki, self-made man, który zaczynał od ściągania do ZSRR czekoladek Kinder, a potem zbudował alkoholowo-biznesowe imperium. Czy sprzedaż CEDC i bojkot jego sztandarowej wódki Russian Standard to znak, że szczęśliwa karta biznesmena na dobre się odwróciła?

Rustam Tariko sprzedał CEDC Grupie Maspex. W Rosji jest nazywany "królem wódki" fot. PAP/ITAR-TASS

Rustam Tariko. Od sprzątacza do oligarchy

Rustam Tariko urodził się w 1962 r. w Tatarstanie. Studiował w Moskwie, ale i we Francji, gdzie zrobił dyplom MBA w 2000 roku. Jednak biznesowa kariera Tariko była dość nietypowa na tle słynnych "nowych ruskich", którzy zbudowali swoje fortuny w okresie rozpadu ZSRR. Podczas gdy większość z nich dorabiała się na prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw, Tariko zbudował swoją fortunę od podstaw.

Tariko w nielicznych wywiadach chętnie opowiada o tym, jak jego pierwszą pracą jako studenta było zamiatanie ulic w Moskwie. Podobno szło mu tak dobrze, że wraz z dwoma znajomymi założył małą firmę sprzątającą. Po jakimś czasie Rosjaninowi udało się zdobyć kontrakt na obsługę jednego z dużych rządowych hoteli.

Rustam Tariko i branża spożywcza

Pod koniec lat 80. Tariko zainteresował się branżą spożywczą. Zaczął importować do ZSRR słodycze Kinder Surprise i Ferrero Rocher. Czekoladki słynnych marek okazały się hitem w kraju, gdzie tego rodzaju luksusowe dobra były do tej pory poza zasięgiem zwykłych obywateli. Można było je kupić jedynie za dewizy w odpowiednikach peerelowskich Peweksów.

Sukces w branży spożywczej zachęcił Rustama Tariko do sprowadzenia na Wschód kolejnej luksusowej marki: Martini. Znów się udało. Znakomita sprzedaż słynnego alkoholu wywindowała firmę Roust Inc. na wiodącego importera alkoholi premium w Rosji. To jednak nie wyczerpywało ambicji biznesmena. Jego celem stało się zbudowanie nowej rosyjskiej marki konsumenckiej, która ucieleśniałaby "żywego ducha Rosji”. Tariko podobno zastanawiał się, dlaczego Rosja, największy rynek wódki na świecie, wciąż nie posiada własnej marki wódki premium.

W 1998 roku Tariko wprowadził na rynek Russian Standard. Pierwsza "prawdziwie rosyjska" wódka premium odniosła niemal natychmiastowy sukces i szybko stała się wiodącą marką tego typu w Kraju Rad. Tariko poszedł za ciosem i w 2006 r. uruchomił wartą 60 mln dolarów nowoczesną destylarnię w Sankt Petersburgu, z której po dziś dzień wyjeżdża 22,5 tys. butelek wódki na godzinę.

Russia Standard to nie tylko wódka, a całe imperium

W 1999 roku Rustam Tariko rozszerzył swoje imperium o biznes bankowy zakładając Russian Standard Bank. Nazwa nawiązująca do popularnej wódki nie była przypadkowa - miała służyć ominięciu wprowadzonego rok wcześniej zakazu reklamy alkoholu w Rosji. Mechanizm działania w stylu "Łódki Bols", który znamy także z polskiego podwórka. Dziś Russian Standard jest największym w Rosji bankiem udzielającym kredytów konsumenckich.

Russian Standard Corporation tworzą obecnie cztery główne podmioty: Russian Standard Company, producent i dystrybutor Russian Standard Vodka. Osobnym podmiotem jest Roust, dystrybutor napojów alkoholowych klasy premium, takich jak: Rémy Martin, Jagermeister i innych. Do grupy należą także wspomniany Russian Standard Bank oraz firma ubezpieczeniowa Russian Standard Insurance. Holding zatrudnia łącznie ponad 25 tys. osób i jest obecny w 70 krajach. Co ciekawe, sponsoruje także wybory Miss Rosji.

Obecnie majątek Rustama Tariko wyceniany jest na 1,75 mld dolarów. Sam biznesmen nie stroni od luksusowego stylu życia rosyjskich oligarchów. Na organizację imprezy z okazji swoich 45 urodzin w Wenecji wydał 2,7 mln dolarów, a interesów dogląda z pokładu prywatnego Boeinga 737 o wartości 50 mln dolarów. Samolotem podróżuje z całą świtą prawników, sekretarek, kamerdynerem, a nawet oficjalnym degustatorem, który - podobnie jak ochroniarze Fidela Castro - musi spróbować wszystkiego, zanim zrobi to Tariko, aby upewnić się, że to nie trucizna.

Tariko kupił luksusową willę na Sardynii od żony Silvio Berlusconiego, a jego 180-metrowy jacht AnnaEva, nazwany na cześć jego córek bliźniaczek, często można zobaczyć u wybrzeży Morza Śródziemnego. I choć fortunie Tariko daleko do najbogatszych Rosjan w stylu Romana Abramowicza z jego 15 mld dolarów i klubem piłkarskim, Tariko uważany jest za niepowiązanego z rosyjskimi elitami politycznymi. Nie ciągną się za nim echa podejrzanych, zakulisowych transakcji ani zdjęcia czułych objęć z Władimirem Putinem.

Nie wydaje się jednak, by miało to uchronić biznesmena przez zbliżającym się wielkimi krokami krachem rosyjskiej gospodarki w wyniku sankcji nakładanych przez kolejne państwa i organizacje międzynarodowe, a także bojkotem wódki Russian Standard.

Jak Roust przejął CEDC?

Roust przejął CEDC w 2012 roku. Spółka Rustama Tariko zobowiązała się zainwestować w CEDC 100 mln dolarów oraz udzielić spółce pożyczki w wysokości 210 mln dolarów na spłatę zadłużenia. Dzięki CEDC Russian Standard został drugim producentem wódki na świecie.

Rosjanie przejęli nie tylko polskie marki, jak Żubrówka, Absolwent czy Soplica, ale także znane międzynarodowe brandy Green Mark, Parliament i Zhuravli - wszystkie były wówczas wiodące na lokalnych rynkach i w swoich segmentach cenowych.

Jak oceniali wówczas eksperci, transakcja miała większe znaczenie dla rynku rosyjskiego niż polskiego.

- Obecnie udziały rynkowe zdobywa się segmentem wódek popularnych, jak: Żubrówka Biała, Czysta de Luxe czy Krupnik. (...) Konsumenci w Polsce są bardzo wrażliwi cenowo. Z tego względu nie spodziewam się istotnych zmian na rynku polskim. Wydaje mi się, że ta transakcja będzie miała większy wpływ na działalność spółki CEDC w Rosji, a przede wszystkim pozwoli wykupić dług wymagalny w 2013 roku - mówił w rozmowie z naszym serwisem analityk IDMSA Jakub Viscardi.

Roustam Tariko, w wywiadach po przejęciu CEDC, mówił polskim mediom, że chce unowocześnić zakłady oraz inwestować w marketing i pracowników. Nie wykluczał też dokupienia kolejnych brandów polskich wódek, jak Stock Polska, Belvedere czy Sobieski.

Po dekadzie polskie marki wróciły jednak w polskie ręce. W lutym Grupa Maspex sfinalizowała przejęcie polskich aktywów Roust Corporation i zakupiła spółkę CEDC International oraz jej spółkę zależną B2B Wine & Spirits wraz z prawami do wszystkich marek oferowanych przez CEDC: Żubrówki, Soplicy, Absolwenta oraz marki Bols.

CEDC to lider na polskim rynku wódki z udziałem powyżej 47 proc. (ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Wśród posiadanych przez niego marek jest Żubrówka (polska marka z blisko 500-letnią tradycją, wolumenowy nr 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica (światowy nr 8), Absolwent i Bols. Obok marek, które produkowane są w zakładach w Białymstoku i Obornikach Maspex nabył prawa do dystrybucji na polskim rynku m.in. win Carlo Rossi, Frontera, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jegermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin.

Bojkot rosyjskiej wódki zaszkodzi Rustamowi Tariko?

W obliczu wojny na Ukrainie, oczywistym celem konsumenckich bojkotów dla zachodniego świata stała się rosyjska wódka. Jednak, jak się okazuje, większość kojarzonych z Rosją marek tego alkoholu należy do koncernów, które nie mają nic wspólnego z Federacją Rosyjską.

Np. słynna Stolicznaja produkowana jest na Łotwie przez FKP Soyuzplodoimport Latvijas Balzams, której siedziba zarejestrowana jest w Luksemburgu. Z kolei Smirnoff należy do międzynarodowego koncernu Diageo, który słynną markę rozlewa m.in. w USA.

Na tym tle Russian Standard pozostaje jedną z nielicznych światowych marek wódki, która faktycznie jest produkowana głównie w Rosji, w dodatku przez podmiot z kapitałem rosyjskim. Rosyjskiego "Standardu" gorączkowo pozbywają się już polscy restauratorzy. Cóż, wydarzenia ostatniego tygodnia pokazały, że cywilizowany świat posiada zdecydowanie inne standardy niż Rosjanie.