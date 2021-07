Rusza akcja promująca wina z Argentyny

Winna Argentyna to projekt, który będzie koncentrować będzie się na winach, ale także kuchni, kulturze, architekturze i ciekawostkach związanych z tym państwem.

Autor: informacja prasowa

Data: 26-07-2021, 14:08

Rusza kampania "Winna Argentyna". fot. mat. pras.

Dlaczego Argentyna nie kojarzy się z winem?

Argentyna, choć znajduje się w pierwszej dziesiątce największych państw świata, nadal owiana jest nutką tajemniczości. Najczęstsze skojarzenia z tym krajem nadal krążą wokół tanga i piłki nożnej. Właśnie dlatego powstał projekt, który pokaże, że na podróżników i turystów czeka tam wiele więcej! Winna Argentyna koncentrować będzie się na doskonałych winach, ale także kuchni, kulturze, architekturze i ciekawostkach związanych z tym państwem.

Argentyna to kraj, w którym od wieków intensywnie mieszają się wpływy europejskie i południowoamerykańskie. Obecne jest to między innymi w kulturze, architekturze, kuchni, tańcu, muzyce, trendach i języku - hiszpańskim. Dzięki temu, na stołach zobaczymy zarówno argentyńską pizzę, jak i empanadas, czyli pierożki z różnymi nadzieniami, na ulicach słychać i muzykę ludową, i ciężki rock, a za oknem równie popularne są widoki rajskich plaż oraz wysokich pasm górskich. Trudno nie zakochać się w tym kraju, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Argentyna - idealny klimat dla wina

Oprócz zróżnicowania w przestrzeni społecznej, warto wspomnieć o klimacie, a właściwie strefach klimatycznych, których w tym jednym kraju jest aż cztery. Warunki te sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do uprawy winorośli. Od wielu dekad, Argentyna znajduje się w pierwszej dziesiątce wśród producentów wina na świecie, z produkcją na poziomie nawet 15 mln hektolitrów wina rocznie. Aż 75% z nich produkowanych jest w regionie Mendoza, położonego w zachodniej części kraju u stóp Andów. Stąd także pochodzą wina Nampe oraz Los Haroldos, czyli marki, które częściej spotykać będziemy pod wspólnym szyldem Winna Argentyna.

Winna Argentyna - o co chodzi w projekcie?

Projekt “Winna Argentyna” narodził się z pasji do podróży oraz świetnego wina. Mało kto wie, że Argentyna to kraj tak różnorodny, kolorowy, głośny i pełen życia, a ponadto o bogatej winiarskiej historii, śmiało jednak korzystający z dobrodziejstw nowych technologii.

Celem projektu jest pokazywanie Argentyny jako świetnego miejsca dla enoturystów, czyli odwiedzających regiony związanych z uprawą winorośli oraz miejsca, w których produkuje się wino, ale nie tylko! Podróżnicy wcale nie skupieni na poznawaniu winiarskich ciekawostek także znajdą tam coś dla siebie. W tym tkwi piękno tego kraju: dziewicza przyroda, bogata historia oraz kultura, ciekawa kuchnia, ale także radość, muzyka i śpiew rozbrzmiewająca na każdym kroku Buenos Aires.

Różnice między znanym nam codziennym trybem życia, a tym argentyńskim, są wręcz fascynujące. Wszystkie będzie można poznać za pośrednictwem social mediów projektu Winna Argentyna, który oficjalnie ruszył z początkiem lipca 2021.

Argentyna, jako jeden z największych producentów wina na świecie, posiada idealne warunki do uprawy winorośli oraz technologie, z których korzysta, łącząc tradycje Starego Świata z innowacjami Nowego. Winna Argentyna to projekt zrzeszający dwie marki argentyńskiego wina: Nampe i Los Haroldos. Są to wina wysokiej jakości, o zrównoważonych kompozycjach smakowych zapadających w pamięć, a także ciekawych szczepach, takich jak lokalne Torrontes czy Malbec - gwiazda argentyńskiego winiarstwa.