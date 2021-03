Rusza kampania wspierająca loterię piwa Tatra

Loteria promocyjna Tatry, to okazja do wygrania atrakcyjnych i dopasowanych do potrzeb konsumentów nagród. Nie inaczej jest tym roku – do wygrania oprócz piwa Tatra JP są nowoczesne telewizory marki LG z technologią 4K UHD, wielkości 55 cali i aplikacjami smart TV. Tegorocznej loterii towarzyszy dedykowana kampania telewizyjna utrzymana w odświeżonej konwencji – w Tatrach miliony nagród do wygrania.

– Z przeprowadzonych badań wiemy, że loteria Tatry ma jeden z najwyższych na rynku poziomów zainteresowania ze strony konsumentów, dlatego staraliśmy się, aby oferowane w tym roku nagrody były dla konsumenta jeszcze bardziej atrakcyjnie niż dotychczas. – mówi Julia Czyżykowska, Kierownik marki Tatra.

Oprócz kampanii telewizyjnej (emitowanej w kanałach ogólnopolskich i tematycznych) promocję wspierają działania w Internecie oraz w punktach sprzedaży. Loteria rozpoczęła się 1 lutego i potrwa do 31 sierpnia br.

Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada Heart&Brain, spot wyprodukował Opus Film. Działania digital i media społecznościowe marki prowadzi agencja Golden Submarine. Projekty opakowań przygotowała Agencja Global Shopper Marketing, która jest odpowiedzialna również za działania BTL. Kampanie dla marki planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Organizatorem loterii jest agencja G3.