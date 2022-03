Rynek ginu w Polsce dynamicznie się rozwija

Gin to - obok rumu, tequili czy whiskey - niezwykle dynamiczna kategoria napojów alkoholowych. Ostatnie 3-4 lata przyniosły gwałtowny wzrost zainteresowania tym trunkiem, co przekłada się na rosnące wyniki sprzedaży.

Autor: Anna Wrona

Data: 14-03-2022, 10:39

Gin jest postrzegany przez wielu konsumentów jako alkohol stosunkowo lekki – ponieważ prawie zawsze jest serwowany w postaci drinków; fot. mat. pras

Kategoria ginu dynamicznie się rozwija

Portalspozywczy.pl: Jakie miejsce zajmuje gin wśród alkoholi w Polsce?

Tomasz Leszko, Dyrektor ds. Marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.: Z najnowszych badań firmy Nielsen IQ wynika, że w ubiegłym roku gin pozostawał jedną z najszybciej rozwijających się kategorii alkoholowych w Polsce. Po rumie, była to druga, najszybciej rozwijająca się kategoria wśród alkoholi mocnych. Wartość sprzedaży ginu odnotowała niemal 15% wzrost rok do roku przy jednoczesnym 11% wzroście wolumenu w 2021 roku.

Jest to zatem jedna z kilku małych, ale niezwykle dynamicznych kategorii napojów alkoholowych – obok wspomnianego już rumu, tequili czy whiskey. Ostatnie 3-4 lata rzeczywiście przyniosły gwałtowny wzrost zainteresowania tą kategorią i wprost przekłada się to na rosnące wyniki sprzedaży ginu wszystkich marek.

Według naszej oceny, tzw. „złote lata” dla tej kategorii dopiero nastąpią. Świadczy o tym zainteresowanie konsumentów i to, jak postrzegany jest gin – jako swoista antyteza dla tradycyjnej wódki.

Jaka jest historia ginu w Polsce?

Gin był obecny na ziemiach polskich od samego początku swojej historii. Przywędrował na Żuławy oraz na Kujawy wraz z pojawieniem się Mennonitów (osadników z Niederlandów), produkowali oni głównie Genever - głównie jako środek medyczny.

Przez lata gin, jako kategoria, nie zdobył dużej popularności. Najwięksi producenci alkoholi mocnych mieli co prawda w swojej ofercie gin lub wódkę jałowcową, jednak bez większych sukcesów rynkowych w porównaniu do wódek smakowych czy nalewek.

Odrodzenie ginu w Polsce współczesnej rozpoczęło się od wprowadzenia na rynek przez Polmos Zielona Góra w 1987 roku wysokiej jakości ginu destylowanego wytwarzanego wg. własnej receptury stworzonej przez Elżbietę Gołdykę i Grażynę Kwiatkowską. Był to pierwszy poważny impuls do rozwoju kategorii. Marka Lubuski do dzisiaj, od 35 lat, jest liderem rynku. Od 2009 roku marka należy do firmy Henkell Freixenet.

Od ok. 2018 roku obserwujemy duży wzrost obecności na półkach sklepowych kolejnych marek międzynarodowych – takich jak Gordon’s, Bombay Sapphire, obok już wcześniej obecnych - Seagram’s i Stock.

Jakie trendy panują na rynku ginu?

Kategoria rozwija się w dwóch kierunkach. Przede wszystkim: premiumizacja, czyli rosnące znaczenie prestiżowych marek z wysoką ceną, kupowanych zarówno na prezent, jak i do użytku własnego. Jednym słowem - dobrze jest mieć teraz w domu dobry gin, a też łatwo zaspokoić aspiracje, kupując znaną markę. Trzeba podkreślić, że marki premium są coraz bardziej dostępne, mają coraz lepszą dystrybucję i często prowadzą akcje promocyjne z dużymi obniżkami cen.

Drugi trend to wejście marek prywatnych głównych graczy dyskontowych. To oferta skierowana do tych konsumentów, którzy nie są w stanie skorzystać z ofert premium ze względu na cenę, ale chcą uczestniczyć w nowej dla nich aspiracyjnie, ciekawej kategorii. To też jest interesująca oferta dla nowych użytkowników, którzy kupują gin na próbę i z ciekawości ale nie chcą ryzykować większego wydatku na inne marki.

Oddzielnym trendem, który dotyczy konsumentów z każdego segmentu, jest popularność tzw. miksologii – czyli zabawy z alkoholem polegającej na przygotowywaniu zarówno klasycznych, jak i zupełnie nowych drinków i koktajli. Np. takim drinkiem jest znane Mojito, ale w wersji na ginie, gdzie zamiast tradycyjnego rumu, dodaje się właśnie gin.

Stąd też bierze się coraz większe zainteresowanie wersjami smakowymi ginu. Wszyscy główni gracze na rynku włączają je do swojej oferty.

Z czym pić gin?

Gin jest postrzegany przez wielu konsumentów jako alkohol stosunkowo lekki – ponieważ prawie zawsze jest serwowany w postaci drinków.

Klasycznym drinkiem jest oczywiście Gin&Tonic - z dodatkiem plasterków cytryny lub limonki i kostkami lodu, ale coraz bardziej popularne są inne połączenia smaków, np. Basil Gin Smash (w połączeniu z bazylią i syropem cukrowym) czy też „ginowe” wersje znanych drinków.

Jest też coraz więcej wersji popularnych drinków z owocami, gdzie ginem zastępuję się oryginalny alkohol – np. Malinowe MOJITO (drink typu Mojito, ale na ginie i z dodatkiem świeżych malin).

Badania pokazują, że zarówno ci młodsi (25-35 lat), jak i starsi (36-55 lat) konsumenci, najczęściej spożywają gin w domu, koniecznie w towarzystwie – partnera bądź przyjaciół czy znajomych. Jest to więc dobry pretekst do eksperymentowania z ginem. Zwłaszcza, że to alkohol uniseksowy – sięgają po niego zarówno kobiety, jak i mężczyźni.