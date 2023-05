Krzysztof Panek, prezes Browaru Grodzisk w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że sytuacja browarów regionalnych w Polsce jest trudna.

- Wszystkie wskaźniki pokazują, że sprzedaż gwałtownie spada, piwa regionalne nie są tu wyjątkiem, a nawet dotyczy to ich bardziej, ponieważ są droższe od piw z dużych browarów. Poprawiają się wskaźniki przychodowe, bo ceny musiały bardzo wzrosnąć, gdyż w przeciwnym razie żaden browar nie wytrzymałby wzrostu kosztów i ciągłych podwyżek akcyzy, ale przychód to nie jest dochód - dodaje.

Panek wskazuje, że zmniejszenie wolumenu sprzedanego piwa w Grodzisku obserwują od 3 lat.

- Najpierw sprawił to COVID, potem sytuacja ekonomiczna związana z wojną na Ukrainie, do tego dokłada się polityka podatkowa wobec alkoholu. W I kw. tego roku GUS zarejestrował spadek produkcji r/r na poziomie 10%... Można powiedzieć, że branża coraz bardziej się kurczy - z każdej strony słychać, że jakieś małe browary ograniczają działalność, zamykają się, są wystawione na sprzedaż - to się zaczęło gdzieś w połowie ubiegłego roku. Największe browary sobie radzą, bo mają wsparcie ze swoich zagranicznych centrali - mówi.