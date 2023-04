Dużo dzieje się na rynku browarów w Polsce. Nowe oznaczenia na piwie, system kaucyjny, spadki sprzedaży lagera, wzrosty piw bezalkoholowych i smakowych. Te wszystkie czynniki zapowiadają interesujący sezon piwny 2023. O obecnej sytuacji na rynku piwa rozmawiamy z Bartłomiejem Morzyckim, dyrektorem generalnym ZPPP Browary Polskie.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa w Polsce. / fot. JS

Nowe oznaczenia na piwach. Czemu służą?

Jakub Szymanek: Skąd pomysł i decyzja na wprowadzenie nowych oznaczeń na opakowaniach piwa?

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie: Branża piwowarska od prawie dwóch dekad podejmuje różne działania w kluczowych obszarach naszej odpowiedzialności. Dostęp do alkoholu tylko dla osób pełnoletnich, zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i nie spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży – te przekazy wcześniej miały swój praktyczny wydźwięk zarówno w licznych kampaniach społecznych, jak również pod postacią haseł i towarzyszących im znaków graficznych pojawiały się dotychczas rotacyjnie na opakowaniach piwa.

Teraz uznaliśmy, że po tych kilkunastu latach nadszedł czas, żeby odświeżyć tę komunikację adekwatnie do zmieniającego się otoczenia i konsumentów. Postawiliśmy na wizualizację obrazkową i wierzymy, że ona lepiej trafia do współczesnego konsumenta. Mamy 3 piktogramy, które są umieszczone razem na wszystkich piwach i symbolizują te same hasła, które wcześniej wymieniliśmy.

I mamy jeszcze jedną zmianę w oznaczeniach na piwach bezalkoholowych, na których pojawił się znak 18+. Czy to oznacza, że piwo bezalkoholowe mogą pić wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat?

Jest to przejaw naszego silnego przekonania, że świat piwa jest światem przeznaczonym dla osób dorosłych i nieważne, czy to jest piwo zawierające alkohol czy piwo bezalkoholowe. Każde piwo jest warzone z myślą o dorosłym konsumencie. Smak piwa jest przeznaczony dla dorosłego konsumenta, a nie dla osób niepełnoletnich i to nasze przeświadczenie znajduje właśnie swój wydźwięk w postaci umieszczenia znaków 18+ na wszystkich opakowaniach piw bezalkoholowych.

Czyli osoby niepełnoletnie nie będą mogły kupić piwa bezalkoholowego?

W tym przypadku mówimy o samoregulacji, a nie zapisach prawnych. To oznaczenie wyraża jasny przekaz branży piwowarskiej, że są to produkty dedykowane osobom pełnoletnim. W ten sposób chcemy kształtować percepcję naszych konsumentów, pokazać, że to jest produkt nie dla osób niepełnoletnich. Mówimy tutaj również o świadomości rodziców, bo np. kilkulatek nie kupuje sobie sam w sklepie piwa. Tymi znakami chcemy zwrócić uwagę na odpowiednie postawy i kreować odpowiedzialną konsumpcję w rodzinach.

Przede wszystkim mówimy o edukacji konsumentów i partnerów handlowych. Chcemy, żeby sklepy i osoby pracujące w punktach handlowych pomagały nam w tym, aby piwo bezalkoholowe było pozycjonowane na sklepowych półkach jako produkt dla osób pełnoletnich i tak samo traktowały jego sprzedaż. Jak już powiedziałem, branża w odniesieniu do tych produktów w żadnym aspekcie nie sugeruje, że są one przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.

Nowe oznaczenia mamy obecnie na piwach należących do trzech największych browarów w Polsce: Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec i Carlsberg Polska. Czy nowe znaki pojawią się również na piwach innych browarów?

Na przestrzeni kilkunastu lat podpisaliśmy bardzo dużo umów licencyjnych z innymi podmiotami, w tym browarami i sieciami handlowymi na nieodpłatne użyczenie naszych znaków. Teraz ogłaszamy nasze zobowiązanie, że do końca 2023 na wszystkich piwach wspomnianych 3 producentów pojawią się nowe oznaczenia. Oczywiście od tego momentu, jeśli inne browary się do nas zgłoszą, to będą mogły otrzymać licencje na nowe oznaczenia. Będziemy zachęcać naszych wszystkich licencjobiorców do tego, żeby przechodzili na nowe oznakowania. Myślę, że budując silną pozycję na rynku, jesteśmy w stanie upowszechnić nowe piktogramy, żeby stawały się one rzeczywiście takim podstawowym oznaczeniem na wszystkich piwach.

System kaucyjny a rynek piwa

Mówiąc o rynku piwa, chciałbym poruszyć temat sytemu kaucyjnego. Ostatnio pojawiła się propozycja, żeby kaucja za puszki wynosiła 50 gr. Jak Pan ocenia ten pomysł?

Zapoznaliśmy z nową wersją projektu ustawy kaucyjnej, natomiast cały czas nie mamy jasności, czy ta ustawa w takiej formie zostanie przyjęta. Póki co, nie przywiązujemy się do tego projektu rozporządzenia, ponieważ system kaucyjny ma szansę wystartować najwcześniej w 2026 roku. A trudno przewidywać, jaki wówczas będzie poziom cen. Już dzisiaj na rynku mamy kaucje, które są powyżej proponowanej kwoty, dlatego nie przywiązujemy się do tej propozycji, która jest wyłącznie projektem, natomiast rozporządzenie będzie musiało być wydane w momencie, kiedy system faktycznie będzie uchwalony i zacznie działać. Jest jeszcze pole do tego, żeby ta kwota była adekwatna do potrzeb i wymagań rynku.

Zakres projektowanego systemu jest właściwy, jeśli chodzi o opakowania jednorazowego użytku, bardzo dobrze się stało, że zostały do niego włączone również puszki. Z kolei zgłaszaliśmy szereg różnych uwag w przypadku opakowań wielokrotnego użytku czyli popularnej na rynku piwa butelce zwrotnej i będziemy też podnosić w procesie legislacyjnym kolejne uwagi, które mają za zadanie zapewnić kontynuację już istniejących systemów kaucyjnych, które dobrze funkcjonują i są efektywne więc chcemy, żeby mogły one dalej funkcjonować w tym kształcie w sposób niezakłócony a nawet by rozszerzać je na kolejne kategorie napojów

Sezon piwny 2023: jak będzie?

Patrząc na obecną sytuację na rynku piwa, jaki Pana zdaniem będzie tegoroczny sezon piwny?

Żyjemy w czasach tak nieprzewidywalnych, że snucie prognoz należy do jednej z najtrudniejszych dziedzin. Natomiast rynek piwa cały czas znajduje się pod silną presją wzrostu kosztów produkcji. Tę presję odczuwamy od kilkunastu miesięcy i ona cały czas istnieje. Średni wzrost ceny piwa nie pokrywa w całości tych kosztów, które gwałtownie wzrosły.

Dodatkowo wraz ze wzrostem średniej ceny piwa obserwujemy hamowanie popytu, bo im wyższa cena piwa, tym popyt słabnie. A piwo jest szczególnie wrażliwe na wyższą cenę. Te czynniki stanowią pewną barierę dla popytu i każą patrzeć raczej mało optymistycznie na bieżący sezon. Potwierdzają to dane za pierwszy kwartał tego roku - browary są na minusie pod względem wolumenu sprzedanego piwa po pierwszym kwartale.

Majówka tradycyjnie jest początkiem sezonu piwnego. Oczywiście liczymy na dobrą pogodę, która jest najlepszym sprzedawcą piwa. W tym roku w kalendarzu tak się majówka ułożyła, że mamy sporo dni wolnych, więc to może być dodatkowy impuls sprzedażowy. Natomiast dla całego roku to nie będzie miało większego znaczenia. Tutaj ważniejsze są te kwestie strukturalne dotyczące całego rynku niż pojedynczy weekend, nawet jeśli będzie rewelacyjny. Ale patrzmy optymistycznie w przyszłość i miejmy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać wychodzeniu na spotkania i również dalsze miesiące wiosenno - letnie będą czasem dobrej pogody, sprzyjającej zbiorowej konsumpcji, spotykaniu się i powrotu do takiej konsumpcji, którą pamiętamy sprzed pandemii, a którą potem pandemia nam utrudniła.

Które rodzaje piw według Pana będą najlepiej sprzedawać się w tym sezonie?

Nie widzimy zasadniczej zmiany trendu, dlatego myślę, że dalej będą sobie stosunkowo lepiej radzić piwa bezalkoholowe i smakowe, a nie tradycyjne lagery. Te zmiany na rynku piwa mają silne podstawy w wyborach i preferencjach konsumenckich i w tym kierunku będzie zmieniać się rynek piwa.

Dziękuję za rozmowę.

