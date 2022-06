strefa premium

Rynek piwa potrzebuje stabilności i czasu, żeby się odbudować (WYWIAD)

Inflacja, podatki i rosnące koszty powodują, że ceny piwa rosną i będą rosnąć – mówi Igor Tikhonov. Prezes Kompanii Piwowarskiej w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek piwa w Polsce oraz opowiedział o wyzwaniach, z którymi mierzy się branża w trwającym sezonie piwnym.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-06-2022, 11:59

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przeanalizował poszczególne segmenty w branży piwnej. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jak poinformował Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jak Pan to ocenia?

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej: Rzeczywiście, w 2021 rynek piwa zanotował spadek kolejny rok z rzędu. Potwierdzają to nasze dane wewnętrzne, a także zewnętrzne jak raport opublikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsumpcja piwa na głowę mieszkańca spadła z 99 w 2018 roku do 93,6 litrów w 2020 roku. Tylko w 2021 roku rynek piwa skurczył się w porównaniu do poprzedniego roku o milion hektolitrów. To wielkość sprzedaży typowego browaru regionalnego w Polsce. To obrazuje skalę spadku sprzedaży.