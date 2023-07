Polacy sięgają coraz częściej po wino, trzeba jedynie dać im możliwość wyboru i nie zamykać się na kategorię alkoholową, która jest najłatwiejsza do sprzedaży - powiedział nam Waldemar Maciesza, dyrektor ds. HoReCa w JNT Group.

Waldemar Maciesza, dyrektor ds. HoReCa w JNT Group, w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek wina w Polsce. / fot. PTWP

Zmieniające się pory roku wpływają na nasze wybory win. Jesienią i zimą częściej sięgamy po wina czerwone, latem po białe, różowe czy musujące. Jak preferencje konsumenckie wpływają na budowanie oferty przez spółkę JNT?

Waldemar Maciesza, dyrektor ds. HoReCa w JNT Group: Przede wszystkim cały czas obserwujemy rynek i zmiany zachowań konsumentów, aby móc sprostać ich oczekiwaniom. Teraz, kiedy jest gorąco, konsumenci chętniej wybierają wina lekkie, głównie białe, zarówno spokojne, jak i musujące. Warto zwrócić również uwagę rosnący trend win 0% lub z niską zwartością alkoholu. Z tego względu w ofercie JNT Group dla klientów HoReCa na sezon letni znalazły się wina lekkie, zarówno spokojne, jak i musujące, z wyczuwalnym aromatem owoców cytrusowych bądź kwiatowych. W naszym portfolio rozbudowujemy także kategorię win NoLo.

Moda na pewne szczepy: Jakie wina piją Polacy?

Które rodzaje win są najczęściej wybierane przez restauratorów i hotelarzy?

Zawsze są pewne mody na szczepy. Mieliśmy modę najpierw na Chianti, następnie na Primitivo, który to trend powoli się kończy, Prosecco zaś utrzymuje swoją pozycję od wielu sezonów. Restauratorzy i hotelarze dążą do zbalansowanej oferty, zależnej od pory roku. Sezon letni to wina białe na czele z Prosecco, a zimowy to czerwone na czele z Grzańcem Galicyjskim, którego jesteśmy również producentem.

Reasumując, nasi klienci starają się posiadać w swojej ofercie przekrój win z całego świata, niemniej jednak reprezentacja win ze starego kontynentu stanowi zazwyczaj powyżej 50%.

Patrząc na Państwa ofertę i wybory konsumentów podczas wizyt w restauracjach, jaka jest obecnie pozycja wina w sektorze HoReCa? I w jakim kierunku będzie to dalej podążać?

Wino nie jest pierwszym wyborem Polaków, w dalszym ciągu widoczne są bariery wchodzenia konsumentów do tej kategorii. Fluktuacja kadry w lokalach gastronomicznych również nam nie pomaga. Na szkoleniach dla kadry kelnerskiej staramy się przekonać personel, aby nie bał się serwować wina, aby umiał sprzedać wino, aby używał technik cross i up sellingowych. Tylko w ten sposób zwiększymy sprzedaż kategorii w lokalach, co z kolei z pewnością przełoży się na ich przychody. Obrót na winie nie stanowi jeszcze na dziś dwucyfrowych wartości, mimo swojego potencjału dla dochodów lokalu.

Polacy sięgają coraz częściej po wino, trzeba jedynie dać im możliwość wyboru i nie zamykać się na kategorię alkoholową, która jest najłatwiejsza do sprzedaży. Rynek wina w gastronomii rośnie. Niezbędne jest natomiast ustanawianie w lokalu rozsądnych cen za kieliszek i za butelkę, a powinno być już tylko lepiej. Przed HoReCa jeszcze dużo pracy, ale uważam, że rysują się obiecujące perspektywy.

