Rząd zajmie się nowelizacją przepisów o akcyzie

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera przepisy implementujące dyrektywy unijne, w tym wprowadza preferencje podatkowe dla małych producentów alkoholi.

Jak wynika z planu wtorkowych obrad Rady Ministrów, rząd zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone do polskiego prawa tą ustawą, jest implementacja unijnej dyrektywy z 19 grudnia 2019 r., ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego. Jak wynika z informacji zawartych na w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, chodzi m.in. o wprowadzenie regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, zmianę regulacji dotyczącej obowiązku przedstawienia właściwym organom przez osobę towarzyszącą wyrobom akcyzowym niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego ARC (numer ten będzie mógł być przedstawiony w dowolnej formie, a nie tylko na wydruku e-AD) czy wprowadzenie nowej kategorii podmiotów, które są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego o "wysyłającego/sprzedawcę" przy tzw. sprzedaży na odległość.

W projekcie zostały zawarte także regulacje, których celem jest implementacja dyrektywy Rady (UE) z 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Zmiany te dotyczą m.in. dostosowania przepisów akcyzowych dotyczących pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, aby składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów pomiaru w stopniach Plato. W ramach implementacji tej dyrektywy zaplanowane zostało wdrożenie preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

Projekt, który będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów, zawiera także zmiany dotyczące m.in. zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne innego państwa.

W projekcie zawarte są także zapisy, których celem przesunięcie z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. terminu całkowitej elektronizacja ewidencji i innych dokumentacji. Umożliwi to prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji również w postaci papierowej do końca 2022 r., co powinno zapewnić czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej. (PAP)

