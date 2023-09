Browar Pinta zainwestował w keykegi, czyli wysokiej jakości beczki do piwa. Jak mówi nam Grzegorz Zwierzyna, współwłaściciel i prezes zarządu Browaru Pinta, tego typu rozwiązania świetnie sprawdzają się w eksporcie piwa. A dodajmy, że polskie browary rzemieślnicze coraz więcej piwa sprzedają do innych krajów.

Browar Pinta zainwestował w keykegi, co pozwala eksportować piwo na jeszcze większą skalę. / fot. Kuba

Co to są keykegi?

Dlaczego browar zdecydował się na inwestycję w keykegi?

Grzegorz Zwierzyna, współwłaściciel i prezes zarządu Browaru PINTA: Jest to dalsze rozszerzenie naszej działalności na rynku piw rzemieślniczych. Współpraca PINTY z dystrybutorem tych beczek holenderską firmą Lightweight Containers BV rozpoczęła się w 2017 roku. Potrzebowaliśmy keykegów, aby wysyłać piwo do niektórych odbiorców zagranicznych. Są kraje takie jak Hiszpania i Holandia, które przyjmują importowane piwa tylko w keykegach, ze względu na to, że te beczki najlepiej i dłużej niż inne chronią jakość piwa. Jednocześnie są droższe niż inne, dlatego w Polsce używa się ich wyłącznie w eksporcie piwa rzemieślniczego.

Czym charakteryzują się tego typu beczki i dlaczego warto na nie stawiać?

Przechowywane w nich piwo nie styka się bezpośrednio z otoczeniem. Znajduje się w elastycznym worku umieszczonym wewnątrz beczki, która nie przepuszcza światła. Wokół kuli jest sprężony gaz, który naciska na worek, chroniąc go przed kontaktem ze ścianką.

Polskie browary rzemieślnicze eksportują coraz więcej piwa

Na jaką skalę Pinta dystrybuuje piwo w tego typu beczkach?

Jak na niszowe zastosowanie beczek keykeg, to ich sprzedaż w Polsce bardzo szybko się rozwija. W 2022 r. w porównaniu z rokiem 2019 (przed pandemią) obroty na sprzedaży keykegów przez PINTĘ wzrosły z ponad 20 000 zł do ponad 67 000 zł, czyli ponad trzykrotnie. W tym roku wartość sprzedaży z całego roku 2022 została osiągnięta już na początku września. Oznacza to, że polskie browary rzemieślnicze coraz więcej eksportują. Jeśli eksport piwa w puszkach i w innych opakowaniach rośnie tak samo jak sprzedaż keykegów, to w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z kilkusetprocentowymi wzrostami eksportu. Niestety nie ma szczegółowych danych statystycznych, żeby to potwierdzić.

Sprzedaż keykegów to zysk dla browaru. Jak to dalej przekłada się na rozwój biznesu Pinty?

Poprzez dystrybucję keykegów możemy przede wszystkim pomagać innym polskim browarom w podnoszeniu jakości obsługi ich zagranicznych odbiorców i popularyzować polskie piwo za granicą. Mamy też możliwość bliskiej współpracy z najlepszymi dostawcami i eksporterami.

Dziękuję za rozmowę.

