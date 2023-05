"Marcepan" - najnowszy singiel Sanah nie będzie już grany na antenie Radia Elka z Leszna. Dlaczego? Szefostwu rozgłośni nie spodobał się refren piosenki:

Arkadiusz Wojciechowski, redaktor naczelny Radia Elka tłumaczy decyzję o zdjęciu z anteny "Marcepanu"...zakazem reklamy wyrobów tytoniowych.

- Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem – mówi w rozmowie z "Press" odnosząc się do art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji - (...) W dzisiejszych czasach taki przekaz jest niebezpieczny dla naszych słuchaczy - wskazuje.