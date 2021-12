Sejm uchwalił ustawę o wyrobach winiarskich

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o wyrobach winiarskich, dostosowującą polskie prawo do nowych przepisów dot. wspólnej organizacji rynku wina w UE. Nowa ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje w tym zakresie.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 14:47

Sejm uchwalił ustawę o wyrobach winiarskich /fot. Unsplash

Za ustawą głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw; wstrzymały się dwie osoby.

Poprawki podczas II czytania projektu zgłosił klub Koalicji Polskiej. Miały one wprowadzić przepisy, które umożliwiłyby zamówienie wraz z żywnością wina przez internet. Propozycje te zostały negatywnie zaopiniowane przez stronę rządową oraz komisję rolnictwa i finansów, także Sejm ich nie poparł.

15 poprawek poselskich

W trakcie prac w Sejmie do rządowego projektu wprowadzono 15 poprawek poselskich, uwzględniających zarówno uwagi Komisji Europejskiej (w ramach notyfikacji technicznej), jak i różnych organizacji branżowych - np. Polskiej Rady Winiarstwa. Poprawki dotyczą m.in. klauzuli wzajemnego uznawania towarów; zmodyfikowana została definicja barwienia oraz chłodzenia, dostosowana definicja miodu pitnego, perry oraz cydru do przepisów zawartych w rozporządzeniu UE odnoszących się do dodatków do żywności.

Ponadto, dodano możliwość schłodzenia cydru jakościowego zagęszczonym sokiem jabłkowym; perry - sokiem gruszkowym; wina owocowego - sokami owocowymi. Umożliwiono też drobnym producentom wina z upraw własnych oraz niewielkiej ilości jakościowych win i cydrów, perry, miodów - zakupu surowców z województwa, w którym odbywa się produkcja oraz sąsiadujących powiatów.

Nowe przepisy zwalniają drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto o dwa miesiące termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad produktami ubocznymi.

Całkiem nowa ustawa

Ustawa o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, która przejmie większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowuje polskie prawo o przepisów UE. Ujednolica i upraszcza wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zaproponowane zmiany zmniejszają obciążenia administracji.

Nowa ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa. Pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok. Umożliwi też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich, a także na ich wyrób poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Obecnie do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest 330 podmiotów gospodarczych.