Sejmowa komisja finansów proponuje poprawki do projektu noweli o akcyzie

Rozwiązania zawarte w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Komisja finansów publicznych rozpatrzyła w czwartek poprawki zgłoszone do projektu podczas drugiego czytania. Posłowie nie przychylili się do poprawek KO i Lewicy dotyczących m.in. wiążącej informacji akcyzowej, opóźnienia terminu wejścia w życie ustawy (zgodnie z propozycją rządową nowela ma wejść w życie 1 kwietnia tego roku), a także wykreślenia z projektu zapisu podnoszącego wysokość górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym.

Zarekomendowano przyjęcie poprawek PiS. Chodzi m.in. o zapis przedłużający termin na złożenie informacji o cenach transferowych; wprowadzenie zmiany w ustawie o rezerwach strategicznych, która miałaby zapewnić finansowanie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, choć Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę, iż poprawka nie ma związku z przedmiotem rozpatrywanego projektu.

Według Ministerstwa Finansów proponowane przepisy poprawią warunki działania uczciwym przedsiębiorcom i znacznie utrudnią działalność firmom naruszającym prawo. Ich pośrednim skutkiem przepisów będzie zwiększenie wpływów podatkowych o ponad 200 mln zł rocznie.

Dzięki proponowanym regulacjom od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Projekt przewiduje m.in. uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Celem nowelizacji jest też wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Chodzi o sytuację, kiedy sprowadzane z UE samochody osobowe są rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony), przez co nie wymagają opłacenia akcyzy. Zgodnie z projektem, w przypadku takich właśnie pojazdów - do 3,5 tony (samochody ciężarowe i specjalne) trzeba będzie otrzymać specjalny dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy w Polsce.