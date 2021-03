Senacka komisja bez poprawek do noweli ustawy o podatku akcyzowym

W uzasadnieniu do noweli napisano m.in., że nowe przepisy zakładają wprowadzenie możliwości wyłączenia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego, wpisaną do rejestru organizacji producentów na podstawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Rozwiązania w tym zakresie funkcjonują już w odniesieniu do grup producentów rolnych.

Sejm 25 lutego uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Rozwiązania zawarte w noweli mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Według Ministerstwa Finansów przepisy poprawią warunki działania uczciwym przedsiębiorcom i znacznie utrudnią działalność firmom naruszającym prawo. Ich pośrednim skutkiem będzie zwiększenie wpływów podatkowych o ponad 200 mln zł rocznie.

Dzięki regulacjom od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Ponadto nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.