Senat za odrzuceniem ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i tytoń

W piątkowym głosowaniu Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Ustawa wróci do Sejmu.

Autor: PAP

Data: 26-11-2021, 11:46

Senat nie poparł ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe/ fot. shutterstock

Senat głosował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z rekomendacją senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych izba wyższa odpowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości.

Senat nie poparł ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe

Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W myśl proponowanych zapisów od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.