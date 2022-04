Sezon piwny 2022. Czy drożyzna i inflacja spowodują wzrost cen piwa?

Przed nami sezon piwny. W głównej mierze to pogoda sprzedaje piwo i decyduje o tym, kiedy rozpocznie się sezon piwny w tym roku i ile potrwa. Oprócz tego istotnym czynnikiem mającym wpływ na konsumpcję piwa jest cena. Czy drożyzna i rosnąca inflacja spowodują wzrost cen piwa?

Autor: oprac. JS

Data: 25-04-2022, 13:05

Czy drożyzna i rosnąca inflacja spowodują wzrost cen piwa? / fot. PTWP

Jaki będzie sezon piwny 2022?

Jeśli pogoda dopisze, sezon piwny w tym roku powinien rozpocząć się już w majówkę. Na które rodzaje piw konsumenci postawią w tym roku? Które segmenty piw będą sprzedawać się najlepiej, a które najgorzej?

– Obserwując branżę piwną od jakiegoś czasu, widać, że piwa bezalkoholowe to trend numer jeden na rynku. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą stylu życia konsumentów w Polsce, w którym ogranicza się konsumpcję alkoholu i jest to według mnie bardzo dobra zmiana, pokazująca, że liczy się smak i jakość. Konsumenci szukają nowych smaków, stąd też widać stale utrzymujący się trend piw z różnorakimi dodatkami, najczęściej z owocami – mówi Michał Sułkowski, autor bloga „Kilka słów o piwie”.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czy drożyzna i rosnąca inflacja przełożą się na ceny i konsumpcję piwa?

– Przy ogólnym wzroście cen, zarówno surowców, opakowań, usług oraz akcyzy, ceny najtańszych piw również będą musiały pójść w górę. Oznacza to, że przy zmniejszającej się różnicy cen między różnymi typami piw, konsumenci będą bardziej skłonni wybierać rzemieślnicze i regionalne piwa, oferujące ekstra wrażenia smakowe, kosztem właśnie najprostszych, najtańszych produktów – dodaje Michał Sułkowski.

Podobnego zdania jest Paweł Leszczyński, organizator Warszawskiego Festiwalu Piwa oraz prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft.

– Coraz popularniejsze są piwa smakowe i bezalkoholowe oraz niskoalkoholowe. To najlepiej rozwijający się segment. Tańsze w produkcji, bardziej odpowiednie na upał. Wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz wyższą inflacją Polacy chętniej sięgać będą po tańsze piwa, które wyróżnią się intensywnością smaku, a przy tym nie są zbyt drogie. Gorzej będą sprzedawać się bazowe marki koncernów i droższe eksperymentalne piwa z małych browarów. Już teraz widać wzrost podaży tych piw i zmniejszenie popytu – mówi Paweł Leszczyński.

Czytaj więcej w strefie premium: Rynek piwa w Polsce: sprzedaż, trendy i prognozy na 2022 rok