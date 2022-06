Sezon piwny 2022: Ok. 40 nowości od 3 największych koncernów. Czym jeszcze zaskoczą?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 03-06-2022, 06:08

Rynek piwa w Polsce notuje najgorsze wyniki od 10 lat, a mimo tego trzy największe koncerny piwne działające w kraju nad Wisłą zaproponowały już ok. 40 piwnych nowości w tym sezonie.

Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska i Grupa Żywiec od początku tego sezonu piwnego wprowadziły już na rynek ok. 40 różnych smaków piw. / fot. JS

Sezon piwny 2022 uznany za otwarty

Sezon piwny rozpoczyna się zazwyczaj w majówkę. Ale tak naprawdę piwo najlepiej sprzedaje pogoda. Majówka tego roku była ciepła i słoneczna, podobnie jak pierwsza część maja i można było zauważyć w tym czasie wzrost sprzedaży piwa. W kolejnych tygodniach dni słoneczne przeplatały się z tymi deszczowymi i chłodniejszymi. Nie zraziło to jednak w żaden sposób producentów piwa, którzy prężnie budowali swoje portfolio i proponowali konsumentom przygotowane na ten sezon piwne nowości.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska i Grupa Żywiec od początku tego sezonu piwnego wprowadziły już na rynek ok. 40 różnych smaków piw. Wymieniliśmy trzech największych graczy na rynku, a oprócz nich są jeszcze mniejsze browary jak Łomża, Perła czy Browar Amber oraz producenci piw rzemieślniczych z Pintą na czele. Zatem piwnych nowości z pewnością już pojawiło się dużo więcej niż wspomniane 40.

Piwa bezalkoholowe i smakowe rosną w siłę

Prym wśród nowości w 2022 roku wiodą piwa smakowe i bezalkoholowe, które są obecnie najlepiej rozwijającymi się segmentami na rynku piwa. W Polsce stanowią obecnie 5 proc. całego rynku. W krajach sąsiadujących jak Niemcy czy Czechy piwa smakowe i bezalkoholowe to 10 proc. całego rynku. To pokazuje, jak duży jest potencjał dla tego typu piw w Polsce. Zauważają to wspomniane największe piwne koncerny, które praktycznie większość piw poszczególnych marek z zawartością alkoholu oferują również w formie bezalkoholowej. Według analiz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz firmy NielsenIQ w 2021 roku wartość sprzedaży piw bezalkoholowych osiągnęła 1,17 mld złotych, czyli o 157 mln więcej niż w roku poprzednim. Czy piwne premiery tego roku sprawią, że ten sektor piw jeszcze bardziej urośnie i zyska na wartości?

Premiumizacja rynku piwa

Kolejny segmentem, który radzi sobie na rynku bardzo dobrze, są piwa premium oraz piwa rzemieślnicze. Rośnie świadomość konsumentów na temat nowych stylów piwnych, który na polski rynek wprowadzili producenci piw rzemieślniczych i kraftowych. Trend ten na tyle zyskał na sile i zdobył duże grono miłośników, że odpowiedziały na niego największe koncerny piwne, wprowadzając do swoich ofert kolejne IPY i APY. Według danych Nielsena w ubiegłym roku sprzedaż piw premium wzrosła o ponad 20 proc. Ten sezon piwny powinien poprawić ten wynik.

Czy lager wróci na dobrą drogę?

Jak już powiedzieliśmy, rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat, a jednym z segmentów z największym spadkiem jest lager. Ratunkiem dla tego rodzaju piwa można być otwarty i odradzający się po pandemii sektor HoReCa. Gastronomia i hotele są tymi miejscami, w których spożywa się najwięcej piwa, głównie lagera. W restauracjach piwo jest drugim po jedzeniu najczęstszym wyborem z menu. Zatem gorące lato, a dzięki temu tłum w ogródkach restauracyjnych jest szansą na odbudowanie się lagera na rynku.

Oczywiście droga do odbudowy lagera jest długa i kręta, albowiem kolejne podwyżki akcyzy przez rząd oraz bijąca kolejne rekordy wzrostu inflacja powodują, że ceny piw poszły w górę. A przez szalejącą drożyznę coraz więcej osób może rezygnować z wyjścia do restauracji czy na spotkanie na przysłowiowe „piwo”. Podobnie sytuacja może wyglądać podczas zakupów, gdzie konsumenci nie zapakują piwa do swojego koszyka. Czy tak będzie? Czas pokaże. Póki co pozostaje mieć nadzieję, że lato będzie gorące i sprzeda hektolitry piwa. A na podsumowanie przyjdzie czas po sezonie.