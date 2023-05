Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie, w rozmowie z nami ocenił propozycję rządzących, według których kaucja za puszki po piwie w ramach system kaucyjnego wynosiłaby 50 gr.

Zapoznaliśmy z nową wersją projektu ustawy kaucyjnej, natomiast cały czas nie mamy jasności, czy ta ustawa w takiej formie zostanie przyjęta. Póki co, nie przywiązujemy się do tego projektu rozporządzenia, ponieważ system kaucyjny ma szansę wystartować najwcześniej w 2026 roku. A trudno przewidywać, jaki wówczas będzie poziom cen. Już dzisiaj na rynku mamy kaucje, które są powyżej proponowanej kwoty, dlatego nie przywiązujemy się do tej propozycji, która jest wyłącznie projektem, natomiast rozporządzenie będzie musiało być wydane w momencie, kiedy system faktycznie będzie uchwalony i zacznie działać. Jest jeszcze pole do tego, żeby ta kwota była adekwatna do potrzeb i wymagań rynku - ocenił Bartłomiej Morzycki.

Zakres projektowanego systemu jest właściwy, jeśli chodzi o opakowania jednorazowego użytku, bardzo dobrze się stało, że zostały do niego włączone również puszki. Z kolei zgłaszaliśmy szereg różnych uwag w przypadku opakowań wielokrotnego użytku czyli popularnej na rynku piwa butelce zwrotnej i będziemy też podnosić w procesie legislacyjnym kolejne uwagi, które mają za zadanie zapewnić kontynuację już istniejących systemów kaucyjnych, które dobrze funkcjonują i są efektywne więc chcemy, żeby mogły one dalej funkcjonować w tym kształcie w sposób niezakłócony, a nawet by rozszerzać je na kolejne kategorie napojów - dodał dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie.