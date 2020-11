SG rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą handlującą przemycanymi papierosami

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor ośmiu podejrzanych to mężczyźni w wieku 28 do 59 lat, mieszkańcy województw podkarpackiego i małopolskiego. Trzech z nich trafiło, decyzją sądu do aresztów. Wśród nich podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą bezrobotny 48-letni mieszkaniec Mielca.

"Proceder był typowy dla tego rodzaju przestępczości. Grzegorz W. skupował kontrabandę od określonych osób: z Przemyśla i Krakowa, a następnie papierosy przechowywał w mieszkaniu lub na posesji pod Mielcem. Kolejne osoby były odpowiedzialne za przewożenie papierosów i dalszą ich dystrybucję w kraju" - wyjaśniła mjr Pikor.

Dodała, że Grzegorz M. był już kilka lat wcześniej karany za podobne przestępstwa karno-skarbowe.

Na trop zorganizowanej grupy przestępczej wpadli funkcjonariusze Straży Granicznej z Rzeszowa-Jasionki, a ich działania w sprawie trwały prawie dwa lata.

Według ustaleń śledczych ze Straży Granicznej grupa działała od stycznia do lipca 2019 r. na terenie Podkarpacia i Małopolski.

"Funkcjonariusze zebrali dowody, że obrót kontrabandą odbywał się na dużą skalę, a osoby zajmujące się tą działalnością osiągały z tego tytułu spore zyski. Grupa wprowadziła do obrotu ponad 102,5 tysiąca paczek papierosów, czym spowodowała straty Skarbu Państwa na ponad 2,5 mln złotych" - wyliczyła rzeczniczka BiOSG.

Do zatrzymań ośmiu podejrzanych doszło pod koniec listopada br. "Zebrane dowody potwierdziły, że osoby te były ze sobą powiązane, tworzyły nieformalną grupę, w której istniał podział zadań. Jej celem było popełnianie przestępstw skarbowych" - zaznaczyła mjr Pikor.

Ponadto funkcjonariusze SG przeszukali osiem adresów w woj. podkarpackim i małopolskim, gdzie miały być przechowywane nielegalne towary. Zabezpieczyli samochód i około 30 tys. zł.

Postępowanie prowadzone przez SG nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Grzegorz M. usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą handlującą nielegalnymi papierosami pochodzącymi z przemytu, a pozostali udział w tej grupie. Wszyscy też są podejrzani o handel kontrabandą.

Trzech podejrzanych trafiło do aresztów, wobec pozostałych pięciu zastosowano: dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.