Według danych NielsenIQ, w okresie listopad 2021 r. - październik 2022 r. polscy konsumenci wydali na alkohol rekordowe 46,4 mld zł, o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak na tym rynku wygląda pozycja sieci Duży Ben?

- Rynek rośnie również za sprawą zmiany nawyków konsumenckich. Obserwujemy m.in. trend premiumizacji, który ma coraz większe znaczenie. Większe udziały w sprzedaży zajmują tzw. alkohole świata. Konsumenci coraz częściej i chętniej otwierają się na degustowanie nowych trunków - nie tylko whisky, ale również ginu czy rumu. Obserwujemy większe zainteresowanie coraz lepszym, ale też i droższym winem - mówi Michał Florkiewicz, Dyrektor Zarządzający sieci Duży Ben, należącej do Grupy Eurocash.

Duży Ben to sklep specjalistyczny, oferujący ponad 1500 produktów oraz profesjonalne doradztwo. Znamy się na swojej pracy, analizujemy rynek i przewidujemy trendy, widzimy m.in. powrót do smakowych korzeni w Polsce, czyli do rozwoju segmentu nalewek i likierów staropolskich czy okowit. Rośnie też segment napojów bezalkoholowych. Konsumenci coraz częściej poszukują produktów alternatywnych wobec tych z procentem. Coraz większe znaczenie mają też napoje funkcjonalne, które mogą poprawiać samopoczucie czy jakość snu, łagodzić stres

- Michał Florkiewicz, Duży Ben