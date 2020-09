Siedem osób podejrzanych o przestępstwa akcyzowe

Poinformował o tym w piątek PAP Adam Kolasa z biura prasowego policji w Łódzkiem. Jak relacjonuje, policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi od pewnego czasu analizowali przypadki wprowadzania na rynek powiatu kutnowskiego papierosów i tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

"Gromadzony materiał wskazywał, że proceder produkcji i dystrybucji znajduje się na lokalnym terenie. Prowadzone ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do siedmiu osób, które tym się zajmowały" - informuje Kolasa.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała pięciu mężczyzn w wieku od 39 do 74 lat, a także dwie kobiety w wieku 33 i 43 lat. W miejscach ich zamieszkania zabezpieczono nabijarki, pakowarki, a także gilzy i opakowania do produkcji papierosów znanych marek.

Według ustaleń, część osób zajmowała się produkcją wyrobów tytoniowych, a pozostali rozprowadzaniem ich na lokalne rynki. Zdaniem policji, ich działalność mogła uszczuplić skarb państwa nawet na ponad trzy miliony złotych.

Jak poinformował Kolasa, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym prokuratorskich zarzutów dotyczących wprowadzania do obrotu i produkcji wyrobów akcyzowych z pominięciem należnych podatków. Pięć osób zostało objętych policyjnymi dozorami. Podejrzanym grożą kary do trzech lat pozbawienia wolności, a także wysokie grzywny oraz przepadek przedmiotów służących do produkcji.