strefa premium

Silesia Distillery: W Polsce odradza się pasja do destylacji rzemieślniczej (wywiad)

Lata wyjaławiania polskiego rynku z tradycji destylacji rzemieślniczej niestety przyniosły efekt. Dzisiaj jesteśmy w okresie odradzania się tej pasji i szacunku do niej - mówi nam Krystian Jaronicki, współwłaściciel Silesia Distillery.

Krystian Jaronicki, współwłaściciel Silesia Distillery. fot. mat. pras.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czym jest i jak powstaje okowita?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Silesia Distillery to rzemieślnicza destylarnia oferująca okowity. Czym jest okowita, jak się ją wytwarza?

Krystian Jaronicki, współwłaściciel Silesia Distillery: Prawdziwa okowita to wyjątkowy destylat, powstający zazwyczaj w całości z jednego surowca. Bazą są owoce, zboża lub warzywa. W aromacie i smaku okowit spod znaku Triple Head odnajdujemy cały owoc, możemy wyczuć sok, miąższ, pestki, skórkę owocu, a nawet liść. Sam proces produkcji nie jest skomplikowany, lecz wymagający i czasochłonny. Na wszystkich etapach trzeba dokładać starań o każdy drobiazg. Na początku ważne jest wyselekcjonowanie najlepszych owoców, ich dojrzałość aromat, odmiany. Nie można też pominąć odpowiedniego doboru szlachetnych drożdży, którym w trakcie fermentacji należy zapewnić odpowiednie warunki fizykochemiczne takie jak temperatura, kwasowość środowiska, czas. Zwieńczeniem produkcji jest oczywiście proces destylacji, prowadzonej na odpowiednich urządzeniach z nieustanną kontrolą parametrów. Niespieszna destylacja przynosi najlepsze efekty. Tak wyprodukowana okowita zestawiana jest następnie do odpowiedniej mocy - w naszym przypadku w większości to 43% obj. - oraz poddawana procesowi leżakowania w przeznaczonych do tego zbiornikach. Ma to na celu odpowiednie ułożenia trunku i rozwinięcie pełni aromatów.