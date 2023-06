Patrzymy optymistycznie w przyszłość rynku, który będzie jednak bardziej rósł wartościowo niż wolumenowo. Natomiast naszą rolą jest zadbanie o to, żeby piwo było cały czas innowacyjne, nowoczesne i atrakcyjne dla konsumentów - powiedział nam Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

Simon Amor, prezes Grupy Żywiec, w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Premiumizacja, nowe smaki i innowacje szansą na rozwój rynku piwa

Czy pójście browarów w kierunku piw bezalkoholowych i smakowych pomoże odbudować rynek piwa w Polsce i poprawić wyniki sprzedaży?

Widzimy trzy potencjalne źródła wzrostu rynku piwa i Grupy Żywiec.

Z jednej strony chcemy przywrócić zainteresowanie kluczowym segmentem rynku czyli lagerem. Rozwijamy ten rodzaj piwa, wprowadzając na rynek lagera w lżejszej, bardziej orzeźwiającej wersji jak Żywiec Jasne Lekkie czy Heineken Silver. Chcemy przez to pokazać, że lager może być interesującym piwem szczególnie dla młodszej grupy konsumentów, dla których przez ostatnie lata stracił na swej atrakcyjności. Bardzo wierzymy w potencjał naszej flagowej marki Żywiec. Wiemy, że ona wymaga dalszego rozwoju i nowych pomysłów, dlatego stale poszerzamy ofertę marki o nowe pozycje, bazując często na innowacyjnych rozwiązaniach. A oprócz tego, jak już wspomniałem, inwestujemy w piwa bezalkoholowe i smakowe.

Kolejnym obszarem wzrostu są piwa premium. Mimo okresowych turbulencji i zawirowań na rynku piwa, w całej Europie piwa premium będą rosły, dlatego że rośnie dochód rozporządzalny w skali długofalowej. Nasze marki takie jak Heineken czy Desperados wpisują sią w ten trend i są atrakcyjne szczególnie dla młodszych konsumentów.

Trzecim obszarem wzrostu, w którym czujemy się liderem odpowiedzialnym za kształtowanie tego rynku, są innowacje wychodzące poza granice klasycznego piwa, takie jak już wspomniane piwa bezalkoholowe i smakowe w różnych wariantach, czy absolutna nowość, czyli napoje energetyzujące na bazie piwa. Pod tym kątem Polska naprawdę wyróżnia się na tle Europy. Mamy najbardziej dynamiczny rynek, gdzie innowacyjnych produktów jest najwięcej. Polski konsument jest też najbardziej zainteresowany testowaniem nowych rodzajów piwa.

Powiedzieliśmy o kategoriach piw, które będą napędzać rynek, a na co jeszcze Pana zdaniem powinny zwrócić uwagę browary, aby rynek piwa stał się bardziej atrakcyjny dla konsumentów?

Drugą nogą, która musi być też równie mocna jak oferta produktowa, jest dostosowanie struktury produkcji i zbudowanie efektywnej struktury kosztów, stąd też zapadały u nas decyzje dotyczące Leżajska.

Kluczowe jest także obranie kierunku, w którym zmierza świat i patrzenie już teraz na przyszłe wyzwania rynku. Nasza produkcja już w niedługiej przyszłości, bo to jest zaledwie 8 lat, stanie się zero-emisyjna. Patrzenie w przyszłość oznacza również inwestowanie w transformację cyfrową i digitalizacje. Ważne jest to, żeby browary były nowoczesne i dostosowane do tego, jak szybko żyją i funkcjonują nasi klienci.

Polacy ciągle kochają piwo

Wracając do obecnej sytuacji na rynku piwa. Z czego Pana zdaniem wynikają spadki sprzedaży piwa w Polsce?

Myślę, że warto rozdzielić dwie perspektywy: krótko i długo-terminowe.

Dobra wiadomość jest na pewno taka, że Polacy ciągle kochają piwo i konsumpcja piwa w Polsce w skali Europy jest duża. Natomiast niestety w ostatnich latach w naszym kraju konsumpcja piwa spada, głównie dlatego, że przez wojnę, a wcześniej przez pandemię nie było okazji do tego, żeby spędzać razem czas przy piwie, które jest jednak takim społecznym produktem. Dodatkowo straszna, bijąca kolejne rekordy inflacja, z którą mamy cały czas do czynienia, też nie pomogła piwu odbudować poziomów konsumpcji sprzed pandemii.

Pomimo tego widać, że ludzie zaczynają wychodzić na zewnątrz. Powoli odbudowuje się kanał gastronomiczny, w którym piwo gra ważną rolę, tak że wierzę, że znowu będzie dużo okazji do tego, żeby ludzie spotykali się na piwo. Widzimy duży potencjał w tym, że piwo jest takim „klejem społecznym” i zbliża ludzi. Oczywiście nie zawsze trzeba spotykać się przy alkoholu, stąd też cały czas jest szansa na jeszcze większy rozwój kategorii piw bezalkoholowych.

Patrzymy optymistycznie w przyszłość rynku, który będzie jednak bardziej rósł wartościowo niż wolumenowo. Natomiast naszą rolą jest zadbanie o to, żeby piwo było cały czas innowacyjne, nowoczesne i atrakcyjne dla konsumentów.

