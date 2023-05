Nowa kampania pożyczkowa Janusza Palikota budzi wątpliwości rynku. Zachęty do inwestycji w jego alkoholowy biznes to m.in. odsetki równe inflacji, Rolls-Royce Ghost, tydzień w Nowym Jorku. UOKiK przyjrzy się temu w ramach postępowania wyjaśniającego – ustalił money.pl.

Janusz Palikot i jego nowa kampania pożyczkowa; fot. PAP/Leszek Szymański

"Skarbiec Palikota" - na czym polega nowa kampania pożyczkowa?

"Skarbiec Palikota" to nowa kampania pożyczkowa, która wystartowała w czwartek 18 maja. W tym przypadku pożyczki od inwestorów zaciągają Polskie Destylarnie – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na której czele stoi Zbigniew Borowy. Do zarządu ma dołączyć Janusz Palikot.

"Już ponad 350 osób wzięło udział w Skarbcu Palikota! Mamy 1,6 mln zł!" – chwalił się Janusz Palikot na Facebooku dzień po starcie zbiórki.

"Skarbiec Palikota" - inwestycja i konkurs

Money.pl przyjrzał się bliżej inwestycji w "Skarbiec". Promowanym przez Palikota Polskim Destylarniom można pożyczyć od 499 zł do 5 mln zł na 10 lat z możliwością wyjścia po trzech latach. Spółka co miesiąc wypłaca odsetki zmienne, zależne od wysokości inflacji mierzonej inflacją (CPI) Głównego Urzędu Statystycznego (w kwietniu wyniosła 14,7 proc.). Są one powiększone o marżę zależną od kwoty pożyczonego kapitału. A jeśli spółka po piątym roku działalności wypracuje zysk, to maksymalnie połowa tej kwoty zostanie wypłacona uczestnikom projektu.

Wejście w "Skarbiec Palikota" umożliwia wzięcie udziału w konkursie na nazwę trunku. Wygrać można Rolls-Royce'a Ghost z personalizowaną rejestracją BUH na własność, pobyt w posiadłości biznesmena w Dzierwanach, a także tygodniowy wyjazd dla dwóch osób do Paryża, Marrakeszu lub Nowego Jorku.

UOKiK sprawdzi biznes Palikota

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informuje money.pl, że przyjrzy się modelowi inwestycyjnemu w ramach postępowania wyjaśniającego. To taki rodzaj postępowania, który ma – wstępnie – ustalić, czy nastąpiło naruszenie przepisów.

Według Ziemowita Bagłajewskiego, zastępcy Rzecznika Finansowego (RzF), nowa oferta pożyczkowa Palikota częściowo może spełniać wymogi związane z działalnością crowdfundingową (finansowanie społecznościowe – przyp. red.). O swoich spostrzeżeniach bezzwłocznie poinformujemy KNF – informuje serwis money.pl Bagłajewski.

