We Francji skradziono dwie ciężarówki z cennymi butelkami szampana. Szacuje się, że wartość przejętego towaru wynosi ok. 600 tys. euro — podaje BBC.

Pościg za szampanem

Do zdarzenia doszło 11 listopada we Francji. Według "Le Parisien" ciężarówki przewoziły butelek Moet & Chandon, jednej z najbardziej znanych marek szampana. Łączną wartość ładunku oszacowano na 600 tys. euro, czyli ok. 2,6 mln zł.

Wszystkie butelki szampana zostały odzyskane

Podczas pościgu, złodzieje nie wytrzymali presji i porzucili ciężarówki. Jak podaje BBC, Wszystkie butelki szampana zostały odzyskane. Policji nie udało się na razie złapać złodziei szampana.

