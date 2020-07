Służby zlikwidowały fabrykę papierosów oraz magazyn z komponentami do ich produkcji

Jak przekazała rzeczniczka PK Ewa Bialik, z ustaleń śledczych wynika, że papierosy mogły być rozprowadzane z naniesionymi znakami znanych zagranicznych marek na terenie Unii Europejskiej. Ten nielegalny proceder mógł trwać od początku 2020 roku. "Dokonane ustalenia wskazywały na to, że nielegalna działalność prowadzona jest na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego" - podała Bialik.

Rzecznik CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że funkcjonariusze w tej sprawie zatrzymali trzy osoby w wieku od 38 do 57 lat.

"W fabryce papierosów znajdowały się dwie osoby, które zostały zatrzymane w trakcie produkcji. Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono gotowe papierosy oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym oraz krajankę tytoniową. Zabezpieczono także maszynę służącą do produkcji papierosów, która według wstępnych szacunków śledczych mogła wyprodukować 25 tys. sztuk na dobę" - wyjaśniła Jurkiewicz.

Dodała, że służby wkroczyły do kolejnej nieruchomości, gdzie był ukryty magazyn z komponentami do produkcji papierosów, w którym znajdowało się ok. 8,5 mln filtrów papierosowych.

Podała także, że w wyniku dalszych działań śledczych zatrzymano trzecią osobę. "Podczas przeszukania jej posesji funkcjonariusze znaleźli blisko 100 sztuk pocisków artyleryjskich, granaty oraz marihuanę. Nielegalny skład amunicji został zneutralizowany przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Saperów z Jednostki Wojskowej w Głogowie" - przekazała Jurkiewicz.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu zarzuty m.in. dotyczące uchylania się od opodatkowania i nieujawnienia przedmiotów podlegających opodatkowaniu, nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych oraz oznaczenia towaru zastrzeżonym znakiem towarowym, którego nie mieli prawa używać, jak też posiadania amunicji.

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

"Gdyby nielegalny tytoń trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu należności podatkowych wyniosłyby 4,4 mln zł" - wyjaśniła rzecznik prasowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.