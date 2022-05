Słynna marka whisky wchodzi w gaming. Limitowana edycja będzie dostępna w Żabce

Marka Ballantine's wchodzi w sferę gamingową. Producent whisky postawił na długoterminową współpracę z producentem serii gier Borderlands.

Autor: op. AT

Data: 25-05-2022, 16:56

Marka Ballantine's wchodzi w sferę gamingową. fot. shutterstock

Ballantine's wchodzi w sferę gamingową

Biznesmenka z Pandory dołącza do marki szkockiej whisky, aby oferować społeczności dodatkowe misje. Wypuściła na rynek limitowaną edycję popularnej szkockiej whisky Ballantine’s Finest, promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu ze swojego baru oraz oferuje ekskluzywny dostęp do treści Borderlands 3.

Ballantine's ogłosił, że potentatka barowa z gry Borderlands, Mad Moxxi, została mianowana na stanowisko Chief Galactic Expansion Officer (CGEO), aby pomóc we wprowadzeniu drugiej najpopularniejszej szkockiej whisky na świecie do stratosfery gier. Podczas swojego pierwszego kontraktu Moxxi będzie odpowiedzialna za promowanie międzygalaktycznej obecności Ballantine‘s w najdalszych zakątkach Pandory, wszechświata i nie tylko…

Moxxi w roli CGEO zjednoczy dotychczasowych Łowców Skarbców z całej galaktyki, oferując im różnorodne misje i wprowadzając na rynek własne, limitowane serie łupów. Przedstawi także nowy zestaw zasad w barze Moxxi, gdzie będzie promowała odpowiedzialne spożywanie alkoholu dzięki specjalnym, spersonalizowanym wiadomościom z wybranymi postaciami na żywo z Pandory.

Ballantines stworzył limitowaną edycję gamingową

Aby rozpocząć realizację swojego kontraktu, Moxxi stworzyła własną butelkę szkockiej whisky Ballantine’s Finest: Ballantine's x Moxxi's Bar Edition. Butelki z tej limitowanej edycji będą dostępne najpierw na Pandorze, a później u wybranych sprzedawców na Ziemi.

W Polsce, limitowaną edycje butelek można zakupić w sieci sklepów Żabka. Podobnie jak w barze Moxxi, obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy". Moxxi będzie się również dzielić swoimi łupami z bliskimi przyjaciółmi i fanami za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych LinkedIn i Twitter. Szczęśliwcy, którym uda się zdobyć butelkę, otrzymają dostęp do ekskluzywnej zawartości Borderlands 3.

W nadchodzących miesiącach ulubiona barmanka Pandory będzie miała za zadanie rekrutować swój własny zespół najlepszych w galaktyce Łowców Skarbów, aby pomóc w rozpowszechnianiu informacji, transmitując ich przygody, rozdając ekskluzywne gadżety i dzieląc się najnowszymi doniesieniami Mad Moxxi. Doszły nas również pogłoski, że Moxxi pojawia się w barach poza swoim zwykłym polem działalności...

Ballantines i Moxxi - O co chodzi?

„Dobre partnerstwo pomaga wypracować idealną równowagę między biznesem a przyjemnością." „Początek naszej współpracy był bardzo udany. George Ballantine zwrócił się do mnie z propozycją, która wprowadziła mnie w lekkie zakłopotanie. Zaoferował mi własną butelkę z limitowanej edycji. Nazwałam ją "Moxxi's Bar Edition". Zdobądź jedną z nich, a na pewno nie pożałujesz. Jak wszystko, co najlepsze w życiu, dostarczy Ci ona mnóstwo przyjemności" – skomentowała Moxxi.

Jedna z najbardziej inspirujących postaci Sanktuarium, znana gospodyni Underdome, była początkowo członkiem klanu Hodunk, zanim uciekła i zajęła się wyższymi sferami, a także wychowywaniem czwórki dzieci. Od tego czasu zarządzała najlepszymi lokalami na Pandorze i była ich właścicielką - dopóki nie zostały zniszczone lub uniesione w przestworza.

Ballantines współpracuje z producentem gry Borderlands

Moxxi będzie podlegała bezpośrednio Dyrektorowi Marketingu Ballantine's, Mathieu Deslandesowi, który tak skomentował to wydarzenie: "Od jakiegoś czasu śledzimy przygody Moxxi na Pandorze i cieszymy się, że mamy na pokładzie tak znanego przedsiębiorcę. Nie miała sobie równych, jeśli chodzi o obsługę akcji „Heist of the Handsome Jackpot", a jej imponujące prowadzenie zamieszek w Underdome nie daje o sobie zapomnieć. Nie mam wątpliwości, że Moxxi pomoże wznieść Ballantine's na galaktyczne wyżyny i zachęci Łowców Skarbców do pozostania wiernymi sobie."

Nominacja Moxxi jest pierwszym krokiem w długoterminowej współpracy między Ballantine's a serią Borderlands, a kolejne zostaną ogłoszone w 2022 roku.

Ballantine's wierzy, że każdy jest wyjątkowy, oryginalny, jedyny w swoim rodzaju i warto to uczcić. Marka, w ramach kampanii „Tak to Robię” zachęca ludzi do uwolnienia się od społecznych oczekiwań. Ludzie wchodzą do wirtualnego świata gier, aby robić to, co chcą i być tym, kim chcą, co pozwala im wyjść poza rzeczywistość, bez osądzania. Borderlands tworzy integracyjny świat, pozwalając graczom na zbudowanie więzi i identyfikację z postaciami, dzięki ich unikalnym osobowościom, historiom i poczuciu stylu.

Ballantine's jest numerem 1 wśród szkockich whisky w Europie i numerem 2 wśród szkockich whisky na świecie. Rocznie sprzedaje ponad 70 milionów butelek na całym świecie. W ciągu ostatnich 10 lat Ballantine's zdobył ponad 130 trofeów i medali na międzynarodowych konkursach za swoją wyjątkową jakość, dzięki unikalnemu bogactwu charakteru i doskonałej równowadze. Asortyment, od Ballantine's Finest do ekskluzywnej 40-letniej, jest jednym z najszerszych w świecie szkockiej i jest prowadzony przez master blendera Sandy'ego Hyslopa, kontynuującego tradycję master blenderów marki, która sięga 1827 roku.