Słynna whisky w polskiej edycji. Powstała z użyciem zanieczyszczeń powietrza

Limitowana butelka Johnnie Walker została zaprojektowana z wykorzystaniem innowacyjnego tuszu AIR-INK, stworzonego z zanieczyszczeń powietrza. Grafika, wykonana charakterystyczną kreską Alka Morawskiego, przedstawia kultowe miejsca i ikony Warszawy.

Johnnie Walker wprowadza kolekcjonerską butelkę Keep Walking Warsaw

Johnnie Walker zaprezentował nową, limitowaną edycję Johnnie Walker Black Label, zaprojektowaną przez uznanego polskiego artystę ulicznego i ilustratora, Alka Morawskiego, tworzącego pod pseudonimem Lis Kula. Design butelki to dzieło, inspirowane duchem i energią Warszawy.

Nowa butelka jest elementem szerszej, limitowanej kolekcji Johnnie Walker Black Label – Keep Walking City, tworzonej w kilku wybranych krajach, w tym Polsce. Nadruki, będące etykietą butelki, zostały wykonane przy użyciu technologii AIR-INK, która wykorzystuje zanieczyszczenia powietrza do tworzenia unikalnego ekologicznego tuszu. Współpraca z firmą Graviky Labs jest częścią szerszych działań marki Johnnie Walker na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach inicjatywy marka współpracuje z twórcami, którzy podejmują odważne działania w duchu postępowej, zrównoważonej przyszłości.

- Marka Johnnie Walker ma wpisane w swoje DNA podejmowanie progresywnych kroków. Chcąc stworzyć coś unikalnego i zaskakującego, poprosiliśmy lokalnych artystów o zobrazowanie tego, co czyni ich miasto wyjątkowym i inspiruje ludzi do zjednoczenia się w duchu idei „Keep Walking”. Jesteśmy zachwyceni powstałymi dziełami! – mówi Julie Bramham, Globalna Dyrektor marki Johnnie Walker. Partnerstwo z AIR-INK® jeszcze bardziej podkreśla niezwykłą moc połączenia sztuki i innowacji, czyniąc z limitowanej serii Keep Walking City wyjątkową kolekcję – dodaje.

Jak powstał warszawski Johnnie Walker

Zawsze podziwiałem przesłanie marki Johnnie Walker: Keep Walking – by nigdy nie stać w miejscu, i zawsze mieć na uwadze przyszłość i rozwój. Ta idea pobudziła moją wyobraźnię, aby stworzyć coś, co odzwierciedlałoby historię, folklor i wyjątkowych mieszkańców mojego, stale rozwijającego się miasta, oraz jego postępowego, prężnego ducha.– mówi zaangażowany w projekt artysta Lis Kula. To była przyjemność być częścią tego projektu i podzielić się moją wizją Warszawy – miejsca bardzo bliskiego mojemu sercu. Uważam, że zamiana zanieczyszczeń powietrza w tusz to genialny pomysł - nie tylko na zminimalizowanie śladu węglowego, ale także na poszerzenie dyskusji o tym, co możemy zrobić dla dobra naszej przyszłości. Mam nadzieję, że moja praca zainspiruje innych do podjęcia nowych kroków w tym kierunku – podsumowuje.

W jakiej cenie kupimy Johnnie Walker Warsaw?

Limitowana kolekcja Johnnie Walker Warsaw liczy 2500 butelek. Przedsprzedaż startuje 20 czerwca 2022 r. W butelce znajduje się słynna szkocka whisky Johnnie Walker Black Label – śmiała i żywa, z głębokimi warstwami smakowymi, w których poczuć można kremowe toffi, bogate, słodkie owoce i pikantną wanilię, a wszystko to otulone słodkim dymem.

Sugerowana cena detaliczna: 299 PLN. Butelka o pojemności 700 ml ma 40% ABV.

Warszawska butelka Johnnie Walker Black Label City jest częścią kolekcjonerskiej serii, w której stworzenie zostało zaangażowanych sześciu artystów z całego świata:

Alek Morawski – celebrujący warszawskie zabytki ze wspaniałą historią odrodzenia tego miasta

Okuda San Miguel – oddająca symbolikę kultury i natury widocznej na ulicach Madrytu

Paola Delfín – ilustrująca duszę miasta Meksyk oraz połączenie jego starożytnych korzeni i nowoczesnego ducha.

Shilo Shiv Suleman – przedstawiający mistyczne indyjskie Delhi, gdzie natura łączy się z cywilizacją.

Hure – rzucający światło na różnorodne i wyjątkowe wpływy, które ukształtowały Stambuł.

Gongkan – obrazujący symbolikę nadziei i siły Bangkoku.

Alek Morawski a.k.a Lis Kula to polski ilustrator z Warszawy, który specjalizuje się w projektach okładek płyt, muralach i ilustracjach edytorskich. Ukończył California College of Arts i pracował dla wielu światowych marek, takich jak Converse, Nike, Facebook, Pepsi, Spotify i Red Bull. Jego prace inspirowane są wschodnioeuropejskimi kreskówkami z lat 80. i 90. Maluje bogate w warstwy, pełne szczegółów wyimaginowane światy, w których pojawiają się ekscentryczne, często nietuzinkowe postaci.