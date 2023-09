Produkowana przez firmę William Grant and Sons wódka ma na koncie liczne prestiżowe wyróżnienia, m.in. złoty medal w konkursie San Francisco World Spirits Competition. Teraz także konsumenci z naszego kraju będą mogli sprawdzić, czy oryginalny alkohol z atlantyckich wysp słusznie zdobywał branżowe laury.

Amatorzy mocnych trunków będa mogli przetestować islandzką wódkę Reyka, która właśnie trafia na polski rynek/Fot. Reyka

Reyka – wódka z czasów wikingów?

Debiutujący w naszym kraju alkohol pochodzi z niewielkiej islandzkiej wioski Borgarnes, której historia sięga czasów wikingów. Wódka jest wytwarzana ręcznie, a proces produkcji trwa około sześciu godzin. Po jego zakończeniu fabrykę opuszczają małe partie alkoholu o pojemności 1000 litrów.

Wódka z Islandii zgarnia branżowe nagrody. Złoty medal z San Francisco to nie wszystko

Reyka po raz pierwszy pojawiła się na islandzkim rynku alkoholi w 2005 roku, za sprawą firmy William Grant and Sons. Nowy produkt został pozytywnie oceniony przez ekspertów zdobywając w latach 2011 i 2023 Trofeum Wódki na International Wine and Spirit Competition (IWSC).

Natomiast w 2013 roku Reyka zdobyła złoty medal w prestiżowym konkursie San Francisco World Spirits Competition, a także otrzymała wyróżnienie "Bardzo Dobre - Gorąco polecam" podczas Ultimate Spirits Challenge.

Arktyczna woda i ekologiczna destylacja. Jak produkowana jest Reyka?

Swój oryginalny smak islandzki trunek zawdzięcza pięciu kluczowym komponentom:

arktycznej wodzie pochodzącej ze źródeł lodowcowych przepływających przez 4000-letnie pole lawy,

miedzianemu alembikowi Carter-Head,

procesowi filtracji wykorzystującemu naturalne skały lawy,

zastosowaniu a trakcie destylacji energii geometralnej dostarczanej przez parę z gorących źródeł,

destylowaniu alkoholu w niewielkich partiach co pozwala uzyskać wysoką jakość wódki.

Pochodzący z islandzkiej wyspy trunek ma także ziarnisty profil smakowy i lekką nutę dzikich owoców.

Wódka Reyka (40% obj.) dostępna jest już w wybranych specjalistycznych punktach sprzedaży, a rekomendowana cena to 149,99 zł za butelkę 700 ml.

O Williamie Grant & Sons

Producent Reyki, William Grant & Sons, Ltd., to niezależna, rodzinna wytwórnia z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona przez Williama Granta w 1887 roku. Obecnie firma spirytusowa jest prowadzona przez piąte pokolenie rodziny i produkuje niektóre z wiodących marek Scotch Whisky na świecie, w tym whisky single malt Glenfiddich, serię ręcznie robionych single maltów The Balvenie, Blended Scotch Whisky Grant’s, a także inne ikoniczne marki spirytusowe, takie jak Hendrick’s Gin, Sailor Jerry Rum, Tullamore D.E.W. Irish Whiskey oraz tequila Milagro.

Źródło: Grupa Maspex







