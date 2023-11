Alkohole i używki

Smartfon rozpozna pijanego po głosie

Autor: PAP

Data: 11-11-2023, 10:01

Smartfony i inteligentne głośniki mogą wykrywać osoby będące pod wpływem alkoholu na podstawie analizy wzorców głosu – informuje „Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.

Smartfon rozpozna pijanego po głosie; fot. unsplash Orkhan Farmanli