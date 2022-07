Śmierć 26 osób po zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia

Autor: PAP

Data: 26-07-2022, 09:14

Co najmniej 26 osób zmarło, a ponad 30 trafiło do szpitali po zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia w stanie Gudźarat w zachodniej części Indii - informuje agencja Reutera za lokalnymi władzami.

W Indiach co najmniej 26 osób zmarło po zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia/fot. shutterstock

Indie: Co najmniej 26 osób zmarło po zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia

"Traktujemy ten incydent bardzo poważnie. Wszczęliśmy śledztwo, szczegółowo zbadamy (okoliczności) tego zdarzenia" - informuje przedstawiciel administracji regionu, Raj Kumar, cytowany przez Reutersa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sprzedaż i konsumpcja alkoholu w Gudźaracie są zabronione, a jedynym wyjątkiem od tej reguły jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez władze.

Zatrucia i przypadki zgonów w wyniku spożywania trunków niewiadomego pochodzenia zdarzają się w Indiach bardzo często, ponieważ niewielu mieszkańców tego kraju może pozwolić sobie na zakup alkoholu z legalnych źródeł - przypomina Reuters.

W lutym 2019 roku blisko 100 osób zatruło się alkoholem ze skutkiem śmiertelnym w stanach Uttar Pradeś i Uttarkhand na północy kraju. W tym samym miesiącu blisko 170 osób zmarło z tej przyczyny w stanie Asam we wschodnich Indiach. Z kolei latem 2020 roku alkohol niewiadomego pochodzenia doprowadził do śmierci co najmniej 100 mieszkańców Pendżabu w północnych Indiach.