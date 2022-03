Somersby wprowadza nowe smaki piw i kooperuje z Biedronką

Carlberg Polska wprowadza na rynek trzy nowe warianty smakowe piw Somersby: Mandarine 0,0% i Blueberry 0,0% oraz Strawberry & Kiwi.

Carlberg Polska wprowadza na rynek trzy nowe warianty smakowe piw Somersby / fot. materiały prasowe

Somersby Mandarine 0,0% to połączenie piwa i smaku mandarynki. To również pierwszy cytrusowy smak w portfelu piw bezalkoholowych Somersby. Drugi wariant to Blueberry 0,0% - leśna jagoda. Podobnie jak w przypadku poprzednich szata graficzna opakowań nawiązuje do kolorów owoców oraz wykorzystuje kod piw bezalkoholowych, czyli kolor niebieski z wyraźną informacją 0,0% alkoholu. W segmencie piw alkoholowych nowość to Somersby Strawberry & Kiwi, czyli mix słodkiej truskawki z lekkim, kwaśnym twistem kiwi.

Piwa smakowe i bezalkoholowe rosną w siłę

– Popularność piw smakowych i bezalkoholowych dynamicznie rośnie, a udziały naszej marki w segmencie AFB w tym samym czasie urosły dwukrotnie szybciej niż cały rynek. Do naszej oferty wprowadzamy również alkoholowy mix o unikalnym na polskim rynku smaku truskawki z kiwi. Liczymy, że nowe propozycje zyskają swoich fanów i wspólnie rozpoczniemy wiosenno-letni sezon – mówi Kamil Wójcik, starszy specjalista ds. marketingu Somersby.

Somersby w kooperacji z Biedronką

Nowe smaki można znaleźć w lodówkach z piwem oraz lodówkach Strefy Orzeźwienia obok innych wariantów piw bezalkoholowych i smakowych z oferty Carlsberg Polska. Są dostępne w bezzwrotnych butelkach o poj. 0,4l oraz w puszkach 0,5l w 4-packu. Wariant Blueberry będzie dostępny jedynie w sieci sklepów Biedronka w 0,4l butelce. Natomiast warianty Somersby Mandarine 0% i Strawberry & Kiwi są dostępne w dystrybucji ogólnopolskiej.